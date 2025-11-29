Португальский специалист открыто выразил свое желание снова поработать в Украине. Паулу Фонсека рассматривает только два варианта – камбэк в донецкий Шахтер или работу во главе сборной Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Зачем Фонсека хочет вернуться в украинский футбол?

В то же время нынешний наставник Лиона заметил, что он не ведет речь о настоящем времени. Фонсека открыто говорит о своем восхищении от работы Сергея Реброва.

Сергей Ребров – невероятный тренер. Он мне очень нравится. Но однажды он устанет работать в национальной команде и захочет вернуться в клубный футбол. В сборной я хотел бы помочь украинскому футболу развиваться. У вас так много талантливых игроков. Думаю, что можно улучшить качество украинских футболистов, помочь им расти по-другому,

– заявил Фонсека.

Паулу припомнил свои слова, которые говорил еще во время прихода в донецкий Шахтер. Еще тогда в 2016-м португалец заявлял о большом потенциале украинского футбола, несмотря на войну против России.

Что известно об украинском периоде в жизни Паулу Фонсеки?

Летом 2016-го Фонсека возглавил донецкий Шахтер, став одним из самых успешных тренеров в истории украинского гранда.

Во главе "горняков" португальский специалист провел 139 матчей – 104 победы, 17 ничьих и 18 поражений (данные с портала Transfermarkt).

Паулу привел дончан к семи трофеям – три чемпионства и три победы в Кубке Украины. В сезоне 2017 – 2018 поднял над своей головой Суперкубок страны.

Отметим, что у наставника украинская жена Екатерина.

Динамо хочет вернуть Реброва?

В одном из выпусков "ТаТоТаке" сообщили о тесной связи братьев Суркисов и нынешнего главного тренера сборной Украины Реброва. Михаил Спиваковский даже рассказал историю, как владельцы Динамо позвонили украинскому коучу во время ухода из команды румына Мирчи Луческу. Спиваковский спросил своего соведущего, согласился бы Ребров на предложение вернуться к рулю киевлян.

На что Михаил Смоловый усомнился, заинтересовало бы такое предложение Реброва, сбросив это на семейные обстоятельства. Недавно наставник в четвертый раз стал отцом. У него родился еще один сын.

"Ему вряд ли это интересно, у него недавно родился четвертый ребенок, его семья живет в Марбелье, и очень тяжело жить отдельно от своей семьи. Ты не можешь тренировать Динамо из Марбельи. Сборную – можно, но клуб – нет. Я не верю, что Ребров сейчас готов работать в Динамо и жить под бомбами, оставив свою семью", – ответил Смоловый.