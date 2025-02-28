Легендарный Льюис хочет увидеть третий бой Бивола и Бетербиева

Британский боксер Леннокс Льюис высказался по поводу звания абсолютного чемпиона мира. Он хочет увидеть еще одно противостояние Артура Бетербиева и Дмитрием Биволом.

Недавно Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева за первое сражение. Он отобрал у россиянина титул абсолютного чемпиона мира.

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Льюис жаждет еще одного противостояния

Легенда считает, что боксеры еще не все решили и между ними состоится третье сражение, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

В реванше Бивол сделал отличную работу и победил. Я убежден, что между ними состоится третье сражение за титул абсолютного чемпиона мира,

– сказал Леннокс Льюис.

Справка. Первый поединок между Бетербиевым и Биволом состоялся 12 октября 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением большинства судей., что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Напомним, что результат первого боя вызвал много споров среди боксерских экспертов.