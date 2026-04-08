Трехлетний борец из Киевской области стал рекордсменом Украины
- Трехлетний Леон Козаченко стал самым молодым борцом по греко-римской борьбе в Украине.
- Леон тренируется под руководством Максима Скрипника и Дмитрия Пикалова, Заслуженного тренера Украины.
Трехлетнего Леона Козаченко признали самым молодым борцом по греко-римской борьбе. Его рекорд зафиксировали во время благотворительного турнира памяти Романа Колесниченко, который состоялся в Гатненской громаде.
Леон в возрасте 3 лет и 11 месяцев посвятил греко-римской борьбе уже половину своей жизни – он занимается классической борьбой полтора года. Об этом сообщает Киевская военная областная администрация.
Что известно о рекорде Козаченко?
Его тренерами являются Максим Скрипник и наставник Дмитрий Пикалов, который является Заслуженным тренером Украины.
Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова рассказала в фейсбуке, что Леон появился на свет в начале полномасштабного вторжения в многодетной семье переселенцев из Николаевщины, которые, несмотря на все трудности войны, смогли воспитать в нем настоящего борца.
Какой рекорд Украины был поставлен ранее?
В Одессе 4-летний Давид Дулогло установил новый рекорд Украины, выполнив 1150 приседаний без перерыва за 69 минут и 48 секунд. Это сделало его самым молодым ребенком в Украине, который смог выполнить упражнение непрерывно.
Его 7-летняя сестра Милана также имеет рекорд – 1177 приседаний за 38 минут. Обоих детей тренирует отец, Руслан Дулогло.
Национальный реестр рекордов Украины охарактеризовал Давида как "маленького энерджайзера", а организация поздравила мальчика и пожелала ему дальнейших успехов в спорте.