Укр Рус
Sport News 24 Другие виды спорта Трехлетний борец из Киевской области стал рекордсменом Украины
8 апреля, 19:48
2

Трехлетний борец из Киевской области стал рекордсменом Украины

Александра Власова
Основные тезисы
  • Трехлетний Леон Козаченко стал самым молодым борцом по греко-римской борьбе в Украине.
  • Леон тренируется под руководством Максима Скрипника и Дмитрия Пикалова, Заслуженного тренера Украины.

Трехлетнего Леона Козаченко признали самым молодым борцом по греко-римской борьбе. Его рекорд зафиксировали во время благотворительного турнира памяти Романа Колесниченко, который состоялся в Гатненской громаде.

Леон в возрасте 3 лет и 11 месяцев посвятил греко-римской борьбе уже половину своей жизни – он занимается классической борьбой полтора года. Об этом сообщает Киевская военная областная администрация.

Что известно о рекорде Козаченко?

Его тренерами являются Максим Скрипник и наставник Дмитрий Пикалов, который является Заслуженным тренером Украины.

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова рассказала в фейсбуке, что Леон появился на свет в начале полномасштабного вторжения в многодетной семье переселенцев из Николаевщины, которые, несмотря на все трудности войны, смогли воспитать в нем настоящего борца.

Какой рекорд Украины был поставлен ранее?

  • В Одессе 4-летний Давид Дулогло установил новый рекорд Украины, выполнив 1150 приседаний без перерыва за 69 минут и 48 секунд. Это сделало его самым молодым ребенком в Украине, который смог выполнить упражнение непрерывно.

  • Его 7-летняя сестра Милана также имеет рекорд – 1177 приседаний за 38 минут. Обоих детей тренирует отец, Руслан Дулогло.

  • Национальный реестр рекордов Украины охарактеризовал Давида как "маленького энерджайзера", а организация поздравила мальчика и пожелала ему дальнейших успехов в спорте.