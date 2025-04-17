Леся Цуренко опубликовала свое обращение в сети Х. 35-летняя теннисистка сообщила детали конфликта с руководством WTA, пишет 24 Канал.

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Цуренко обвинила WTA в моральном насилии

Украинка сообщила, что с детства мечтала стать профессиональной теннисисткой и всегда была предана любимому виду спорта. Цуренко не представляет своей жизни вне тенниса. Позиция руководства WTA по отношению к ней стала ударом для теннисистки.

"Я пыталась найти защиту и справедливость внутри WTA. Но в ответ я столкнулась с равнодушием и несправедливостью, что привело к длительному моральному упадку. Боль, страх, панические атаки, унижения, сокрытие информации, преследование моей команды, чтобы заставить меня замолчать... и это даже не полный перечень того, что мне пришлось пережить.

WTA-тур отказался защитить женщину, игрока, человека. Вместо этого, WTA-тур решил защитить человека на руководящей должности", – отметила Цуренко.

В обращении теннисистка сообщила, что с конца прошлого года "ищет справедливости в суде".

Конфликт Цуренко с руководством WTA

В марте 2023 года Цуренко отказалась от матча против белоруски Арины Сабаленки. Причиной стала паническая атака, которой спортсменка подверглась после разговора с CEO WTA Стивом Саймоном. На встрече с украинскими теннисистками он заявил, что игроки из России и Беларуси могут поддерживать войну в Украине, ведь это их личное мнение.

После этих слов тренер Леси Цуренко Никита Власов инициировал расследование против Саймона. В ответ организация открыла следствие против тренера. В заявлении WTA сообщалось, что Саймон "не нарушил устав".

Отметим, что последний раз Цуренко выходила на корт в ноябре 2024 года на турнире в американском Мидленде. После этого теннисистка взяла паузу в карьере.