Уйдет бесплатно: Барселона попрощается с лидером нападения в конце сезона

Роберт Левандовский является одним из лидеров современной Барселоны. Поляк вместе с Ямалем и Рафиньей образует одно из лучших нападений в Европе

Однако дальнейшее пребывание Левандовского в каталонском клубе находится под вопросом. Есть большая вероятность, что поляк покинет Барселону в конце сезона, сообщает RAC1.

Что будет с Левандовским?

Клуб уже начал строить финансовые планы на следующий год. И в этих планах нет Левандовского, который имеет одну из самых высоких зарплат в Барселоне.

"Блаугранас" должны освободить около 12 миллионов зарплатной ведомости, чтобы вписаться в правило фэйр-плей. При этом клуб еще и не получит деньги за Роберта, который летом уйдет свободным агентом.

Тем не менее, Барселона уже ищет замену для Левандовского. Летом испанцы намерены подписать нападающего, а также центрального защитника.

Напомним, что Левандовский присоединился к каталонскому клубу в 2022 году. Каталонцы заплатили за страйкера 45 миллионов евро мюнхенской Баварии согласно данным Transfermarkt.

В 173 матчах форвард оформил 113 голов и помог клубу выиграть два чемпионства, один Кубок и три Суперкубка Испании. В сезоне 2022 – 2023 Роберт стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

