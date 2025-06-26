Невероятное возвращение: украинские воины на протезах снова играют в баскетбол и занимаются бегом

В среду, 25 июня, состоялось мероприятие Levitate и фонд UNBROKEN организовали мероприятие для военных. Украинские защитники, которые потеряли конечности на войне смогли принять участие в занятиях спорта.

Во Львове состоялось интересное мероприятие для украинских защитников. Они смогли принять участие в баскетбольном матче и позаниматься бегом, пишет 24 Канал.

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Мероприятие для украинских военных

Благодаря сотрудничеству датского производителя протезов Levitate и украинского фонда UNBROKEN, защитники Украины, которые пережили ампутации, получили современные активные и спортивные протезы. Эти технологии открывают для них новые возможности: не только двигаться, но и возвращаться к полноценной жизни, включая спорт.

Одним из самых трогательных моментов стало появление ветеранов на баскетбольном корте. В специальных протезах они сыграли товарищеский матч. Для многих это был первый опыт активного движения после долгих месяцев лечения и реабилитации.

Михаил Тернавский, один из участников мероприятия, поделился своими эмоциями после первой пробежки.

Я впервые за 6 месяцев побежал. Это невероятные ощущения, будто я снова полноценно живу. Это просто чудо!

– сказал участник.

Событие собрало не только самих защитников, но и команду специалистов: протезистов, физических терапевтов, представителей бегового клуба PROBIG, а также ветеранов, которые уже имеют опыт использования спортивных протезов. Они стали примером и поддержкой для тех, кто только начинает свой путь восстановления.