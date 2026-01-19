Я люблю гимнастику, – Дерюгина откровенно призналась, был ли у нее третий брак
- Ирина Дерюгина, известная украинская гимнастка, отрицала наличие третьего брака, заявив, что больше не хотела тратить свое время на отношения.
- Она также рассказала о своем втором браке, который длился 10–11 лет, после первого брака с Олегом Блохиным, который длился 19 лет.
Выдающаяся украинская гимнастка Ирина Дерюгина дважды была замужем. Ее первым мужем был именитый футболист киевского Динамо Олег Блохин, а о втором почти ничего неизвестно.
Недавно Дерюгина призналась, была ли она в третьем браке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на gordonua.com.
Что сказала Дерюгина о третьем браке?
Выдающаяся гимнастка, а ныне тренер рассказала, что у нее никого не было после второго брака, отметив, что больше не хотела тратить свое время.
Ни, ни, все. Я сказала, что не хочу тратить свое время, не хочу. Я сказала: "Я люблю гимнастику",
– подчеркнула Дерюгина.
Недавно она также высказалась о своем втором браке. Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, сколько лет прожила с новым мужем.
"С Олегом я 19 лет прожила. У меня еще был второй муж. Я 10–11 лет (с ним – 24 канал) прожила. Поверьте, я также любила. Я любила. Наверное, что-то пошло не так", – высказалась экс-гимнастка.
Что известно о браке Дерюгиной и Блохина?
Гимнастка вышла замуж за Блохина в 1979 году. А в 1983 году у них родилась дочь Ирина.
В 2000 году звездные супруги развелись. По словам Дерюгиной именно она стала инициатором развода, поскольку узнала, что у ее мужа родились дети в других отношениях.