Я люблю гимнастику, – Дерюгина откровенно призналась, был ли у нее третий брак

Выдающаяся украинская гимнастка Ирина Дерюгина дважды была замужем. Ее первым мужем был именитый футболист киевского Динамо Олег Блохин, а о втором почти ничего неизвестно.

Недавно Дерюгина призналась, была ли она в третьем браке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на gordonua.com.

Что сказала Дерюгина о третьем браке?

Выдающаяся гимнастка, а ныне тренер рассказала, что у нее никого не было после второго брака, отметив, что больше не хотела тратить свое время.

Ни, ни, все. Я сказала, что не хочу тратить свое время, не хочу. Я сказала: "Я люблю гимнастику",

– подчеркнула Дерюгина.

Недавно она также высказалась о своем втором браке. Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, сколько лет прожила с новым мужем.

"С Олегом я 19 лет прожила. У меня еще был второй муж. Я 10–11 лет (с ним – 24 канал) прожила. Поверьте, я также любила. Я любила. Наверное, что-то пошло не так", – высказалась экс-гимнастка.

Что известно о браке Дерюгиной и Блохина?