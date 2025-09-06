Владимир Кличко – один из лучших боксеров своего поколения. Однако не только профессиональная деятельность украинского спортсмена постоянно привлекала внимание общественности, а и его личная жизнь.

"Доктор Стальной молот" на протяжении карьеры имел романтические отношения с рядом знаменитостей. 24 Канал рассказывает, есть ли у бывшего чемпиона мира дети.

Что известно о детях Кличка?

У Владимира Кличка есть одна дочь от голливудской актрисы Хайден Панеттьери. Именно с американкой у боксера были наиболее длительные отношения.

Роман звездной пары разгорелся в 2009 году. Он развивался довольно стремительно и в 2013 году влюбленные объявили о помолвке.

А уже 9 декабря следующего года появилась на свет общая дочь Владимира Кличка и Хайден Панеттьери, которую родители назвали Кая, а она впоследствии сменила имя на Кая-Евдокия в честь бабушки боксера. После рождения ребенка они так и не узаконили свой брак, а в 2018 году звездная пара заявила, что больше не вместе.



Кличко и Панеттьери с новорожденной дочкой / фото из соцсетей

После родов у актрисы начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В конце концов Кличко получил полную опеку над дочерью и отвез ее в Украину.

Он сам активно участвует в воспитании Каи-Евдокии. С этим боксеру помогает его мама Надежда Ульяновна.

До начала полномасштабного вторжения девочка проживала в Киеве. Экс-возлюбленные почти не делятся подробностями личной жизни и скрывают ее от чрезмерного внимания публики.

По словам Хайден Панеттьери, сейчас дочь живет "между Украиной и Германией". Она прекрасно владеет несколькими языками: английским, русским, украинским, немецким и овладевает французским.

Девочка является искренней поклонницей лыжного и конного спорта. Поклонники отмечают, что она все больше становится похожей на свою маму – у нее также белокурые волосы и похожие черты лица.



Пенеттьери с дочерью / Скриншот из видео

К слову. Владимиру Кличку и Хайден Пенеттьери удалось сохранить достаточно дружеские отношения. Во время войны в Украине актриса поддержала украинский народ и периодически встречается с дочкой.

Что известно о боксерской карьере Владимира Кличка?