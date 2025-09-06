Скільки дітей у Володимира Кличка: чи бере участь у вихованні
- У Володимира Кличка є одна донька, Кая-Євдокія, від голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі, над якою він має повну опіку.
- Кличко активно бере участь у вихованні доньки, яка проживає між Україною та Німеччиною і захоплюється лижним та кінним спортом.
Володимир Кличко – один з найкращих боксерів свого покоління. Однак не лише професійна діяльність українського спортсмена постійно привертала увагу громадськості, а і його особисте життя.
"Доктор Сталевий молот" упродовж кар'єри мав романтичні стосунки з низкою знаменитостей. 24 Канал розповідає, чи є в колишнього чемпіона світу діти.
Що відомо про дітей Кличка?
У Володимира Кличка є одна донька від голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі. Саме з американкою в боксера були найбільш тривалі стосунки.
Роман зіркової пари розгорівся у 2009 році. Він розвивався доволі стрімко й у 2013 році закохані оголосили про заручини.
А вже 9 грудня наступного року з'явилася на світ спільна донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, яку батьки назвали Кая, а вона згодом змінила ім'я на Кая-Євдокія на честь бабусі боксера. Після народження дитини вони так і не узаконили свій шлюб, а у 2018 році зіркова пара заявила, що більше не разом.
Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донечкою / фото з соцмереж
Після пологів в акторки розпочалися проблеми з алкоголем та наркотиками. Врешті-решт Кличко отримав повну опіку над донечкою та відвіз її до України.
Він сам активно бере участь у вихованні Каї-Євдокії. З цим боксеру допомагає його мама Надія Улянівна.
До початку повномасштабного вторгнення дівчинка проживала в Києві. Ексзакохані майже не діляться подробицями особистого життя та приховують її від надмірної уваги публіки.
Зі слів Гайден Панеттьєрі, наразі донька живе "між Україною та Німеччиною". Вона чудово володіє кількома мовами: англійською, російською, українською, німецькою та опановує французьку.
Дівчинка є щирою прихильницею лижного та кінного спорту. Шанувальники зазначають, що вона все більше стає схожою на свою маму – у неї також біляве волосся та схожі риси обличчя.
Пенеттьєрі з донькою / Скриншот із відео
До слова. Володимиру Кличку та Гайден Пенеттьєрі вдалося зберегти досить дружні стосунки. Під час війни в Україні акторка підтримала український народ і періодично зустрічається з донечкою.
Що відомо про боксерську кар'єру Володимира Кличка?
- На професійному рівні провів 69 боїв у яких здобув 64 перемоги.
- Здолав 23 суперників у боях за звання чемпіона світу, що є абсолютним рекордом.
- Востаннє бився у квітні 2017 року, а минулої осені активно почали ходити розмови про повернення на ринг "Доктора Сталевого молота", на що навіть натякав Туркі Аль аш-Шейх.
- Сам боксер ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії, проте наразі він сфокусований на допомозі Україні у війні.