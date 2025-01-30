Осталось 24 претендента: главные фавориты Лиги чемпионов перед стартом плей-офф

Лига чемпионов выходит на финишную стадию длиной в пять стадий плей-офф. Главными претендентами на победу в турнире являются английские и испанские гранды.

В Лиге чемпионов 2024-2025 завершился основной этап соревнования. В этом сезоне главный еврокубок начал разыгрываться в новом формате, без групповой стадии, сообщает 24 Канал.

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Две дюжины кандидатов

В плей-офф попали 24 из 36-ти команд-участниц турнира. К сожалению, среди них не оказался Шахтер, который занял 27-е место в общей турнирной таблице. Зато первые восемь клубов напрямую попали в 1/8 финала:

Ливерпуль

Барселона

Арсенал

Интер

Атлетико

Байер

Лилль

Астон Вилла

Команды, занявшие места с 9 по 24-е, разобьются на пары и в стыковых встречах определят еще восьмерых участников 1/8 финала. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.

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После основной стадии обновились котировки на победителя турнира. Как и раньше, главным фаворитом соревнования считается Ливерпуль, который занял первое место в основном этапе.

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Коэффициент на триумф команды Арне Слота составляет 5,00. Главными конкурентами мерсисайдцев в борьбе за трофей считаются Арсенал, а также Реал с Барселоной.

Котировки на победителя Лиги чемпионов:

Ливерпуль – 5,00

Барселона – 6,00

Реал – 7,00

Арсенал – 7,00

Манчестер Сити – 9,00

Бавария – 10,00

Интер – 14,00

ПСЖ – 14,00

Атлетико – 17,00

Байер – 20,00

Астон Вилла – 34,00

Аталанта – 40,00

Боруссия Д – 50,00

Милан – 50,00

Лилль – 51,00

Бенфика – 65,00

ПСВ – 80,00

Ювентус – 100,00

Спортинг – 100,00

Монако – 145,00

Фейенорд – 150,00

Брест – 180,00

Селтик – 195,00

Брюгге – 345,00

Также известны и главные фавориты на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Сейчас лидерство удерживают Роберт Левандовский и Серу Гирасси, у которых по 9 голов. Именно поляка считают главным фаворитом на эту награду: