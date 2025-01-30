Осталось 24 претендента: главные фавориты Лиги чемпионов перед стартом плей-офф
Лига чемпионов выходит на финишную стадию длиной в пять стадий плей-офф. Главными претендентами на победу в турнире являются английские и испанские гранды.
В Лиге чемпионов 2024-2025 завершился основной этап соревнования. В этом сезоне главный еврокубок начал разыгрываться в новом формате, без групповой стадии, сообщает 24 Канал.
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Две дюжины кандидатов
В плей-офф попали 24 из 36-ти команд-участниц турнира. К сожалению, среди них не оказался Шахтер, который занял 27-е место в общей турнирной таблице. Зато первые восемь клубов напрямую попали в 1/8 финала:
- Ливерпуль
- Барселона
- Арсенал
- Интер
- Атлетико
- Байер
- Лилль
- Астон Вилла
Команды, занявшие места с 9 по 24-е, разобьются на пары и в стыковых встречах определят еще восьмерых участников 1/8 финала. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.
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После основной стадии обновились котировки на победителя турнира. Как и раньше, главным фаворитом соревнования считается Ливерпуль, который занял первое место в основном этапе.
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Коэффициент на триумф команды Арне Слота составляет 5,00. Главными конкурентами мерсисайдцев в борьбе за трофей считаются Арсенал, а также Реал с Барселоной.
Котировки на победителя Лиги чемпионов:
- Ливерпуль – 5,00
- Барселона – 6,00
- Реал – 7,00
- Арсенал – 7,00
- Манчестер Сити – 9,00
- Бавария – 10,00
- Интер – 14,00
- ПСЖ – 14,00
- Атлетико – 17,00
- Байер – 20,00
- Астон Вилла – 34,00
- Аталанта – 40,00
- Боруссия Д – 50,00
- Милан – 50,00
- Лилль – 51,00
- Бенфика – 65,00
- ПСВ – 80,00
- Ювентус – 100,00
- Спортинг – 100,00
- Монако – 145,00
- Фейенорд – 150,00
- Брест – 180,00
- Селтик – 195,00
- Брюгге – 345,00
Также известны и главные фавориты на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Сейчас лидерство удерживают Роберт Левандовский и Серу Гирасси, у которых по 9 голов. Именно поляка считают главным фаворитом на эту награду:
- Роберт Левандовский (Барселона) – 3,10
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 5,50
- Гарри Кейн (Бавария) – 6,50
- Серу Гирраси (Боруссия Д) – 6,50
- Винисиус Жуниор (Реал) – 7,50
- Рафинья (Барселона) – 9,50
- Килиан Мбаппе (Реал) – 20,00
- Флориан Вирц (Байер) – 20,00
- Хулиан Альиарес (Атлетико) – 20,00