Ливерпуль теперь не фаворит: в Лиге чемпионов сменился главный претендент на победу

В главном еврокубке начинается решающая стадия соревнования. В борьбе за трофей остались 16 команд, среди которых все топ-клубы Испании и Германии.

В Лиге чемпионов 2024-2025 определились все участники 1/8 финала. Восемь команд вышли в эту стадию напрямую, поскольку оказались в топ-8 клубов основной стадии, сообщает 24 Канал.

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Провал Италии

Еще восемь участников определились по итогам 1/16 финала. В этом раунде произошло немало сюрпризов, ведь три итальянских клуба сенсационно завершили выступления в соревновании.

Милан и Ювентус уступили клубам из Нидерландов (Фейеноорду и ПСВ соответственно). В свою очередь Аталанта дважды уступила Брюгге, который вообще едва прошел в плей-офф.

Также за бором Лиги чемпионов оказался Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы не смогли ничего поделать с Реалом (2:3, 1:3). Во втором матче хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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Из-за такой игры мадридцев обновились котировки на победу в Лиге чемпионов. Ранее главным претендентом на трофей считался Ливерпуль, который выиграл основную стадию.

Впрочем, яркие победы над Манчестер Сити вывели на первое место именно Реал. Коэффициент на успех подопечных Анчелотти составляет 4,50, тогда как Ливерпуля – 5,00.

Котировки на победу в Лиге чемпионов:

Реал – 4,50

Ливерпуль – 5,00

Барселона – 6,50

Арсенал – 7,00

Бавария – 8,00

ПСЖ – 11,00

Интер – 13,00

Атлетико – 19,00

Байер – 25,00

Астон Вилла – 34,00

Боруссия Дортмунд – 45,00

Бенфика – 65,00

Лилль – 100,00

ПСВ – 150,00

Брюгге – 150,00

Фейенорд – 200,00

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля, а сами матчи – уже в марте. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Действующим победителем соревнования является мадридский Реал, который в прошлом сезоне победил в финале Боруссию Дортмунд (2:0).