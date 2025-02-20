Вылет Юве, успех Реала и феерия ПСЖ: видео голов и все результаты Лиги чемпионов за 19 февраля

Итальянские команды продолжают разочаровывать в главном еврокубке. Вслед за Миланом и Аталантой турнир покинул еще и Ювентус.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись последние ответные матчи 1/16 финала. На среду были вынесены четыре встречи, среди которых и бой Реала против Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

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Ливень голов в столицах

Еще в первом матче на "Этихад" Реал создал себе прекрасный запас, вырвав победу 3:2. Как оказалось, Манчестер Сити вообще не был готов на равных давать сопротивление "бланкос" на их поле.

Хозяева спокойно добили кризисную команду Гвардиолы, а героем встречи стал Килиан Мбаппе. Француз оформил хет-трик и вывел Реал в 1/8 финала. Также без проблем прошла дальше дортмундская Боруссия, которая еще в первой игре разгромила Спортинг.

Легче всего же стадия 1/16 финала далась ПСЖ, который дважды поиздевался над Бреста. 0:3 в первом матче еще оказались "конфетками" для "пиратов". В Париже подопечные Энрике забили в ворота соперника аж семь "сухих" мячей. Среди них был и гол от Кварацхелии.

А вот наиболее напряженной оказалась битва между ПСВ и Ювентусом. В Турине команда Тьяго Мотты смогла победить со счетом 2:1, однако на выезде фаворитом были уже эйндховенцы.

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Во втором тайме за хозяев забили Перишич и Сайбари, на что Юве ответил мячом от Веа. Игра перешла в овертайм, где подопечные Боша дожали представителя Серии А. Среди итальянцев в Лиге чемпионов остался лишь Интер.

Все результаты Лиги чемпионов за 19 февраля:

Боруссия Д – Спортинг 0:0



Реал – Манчестер Сити 3:1

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Гонсалес, 90+2.

ПСЖ – Брест 7:0

Голы: Барколя, 20, Кварацхелия, 39, Витинья, 59, Дуэ, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлу, 86.