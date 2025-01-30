Безумный Лилль, фиаско Милана, Трубин выиграл у Юве: все результаты 8-го тура Лиги чемпионов

Последний туре лиговой стадии ЛЧ подарил фанатам аж 64 гола в 18-ти матчах. Среди неудачников дня оказался Шахтер, который завершил свои выступления на евроарене.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись матчи последнего тура основного этапа. Все 18 игр этого матчдея состоялись в одно время, что добавило много интриги в борьбе за места в плей-офф, сообщает 24 Канал.

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Голепад в последний день

Единственный представитель Украины Шахтер и так имел мизерные шансы на проход дальше. Но команда Пушича заслуженно уступила на выезде дортмундской Боруссии и завершила турнир на 27-м месте.

Первое поражение в Лиге чемпионов потерпел Ливерпуль. Мерсисайдцы повезли в Эйндховен откровенных дублеров, которые уступили мотивированному ПСВ 2:3. Впрочем, подопечные Слота все равно завершили лиговую стадию на первом месте.

"Красные" вместе с Барселоной досрочно вышли в 1/8 финала. Также не имели проблем с обеспечением места в топ-8 Арсенал, Интер, Атлетико и Байер, которые уверенно одолели своих оппонентов.

А вот попадание Лилля в первую "восьмерку" стало сенсацией. Во-первых, "доги" вынесли вперед ногами Фейенорд (6:1). Во-вторых, помогло им в этом Динамо Загреб, которое сенсационно одолело Милан.

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Собственно хорватов можно назвать главными неудачниками дня вместе со Штутгартом. Правда, немцы сами упустили путевку в плей-офф, разгромно проиграв ПСЖ. А вот Динамо не помогла даже победа над вице-чемпионом Италии.

Все результаты 8-го тура Лиги чемпионов 2024-2025:

Боруссия Д – Шахтер 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 – Марлон Гомес, 50.

ПСВ – Ливерпуль 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (пен), Эллиотт, 40.

Барселона – Аталанта 2:2

Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79.

Штутгарт – ПСЖ 1:4

Голы: Пачо, 77 (автогол) – Барколя, 6, Дембеле, 17, 35, 54.

Жирона – Арсенал 1:2

Голы: Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен), Нванери, 42.

Интер – Монако 3:0

Голы: Мартинес, 4 (пен), 16, 67.

Зальцбург – Атлетико 1:4

Голы: Дагим, 90+1 – Симеоне, 5, Гризманн, 13, 45+1, Льоренте, 63.

Динамо Загреб – Милан 2:1

Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 – Пулишич, 53.

Брест – Реал 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56.

Байер – Спарта 2:0

Голы: Вирц, 32, Телла, 64.

Бавария – Слован 3:1

Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90.

Манчестер Сити – Брюгге 3:1

Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (пен), Савио, 77 – Оньедика, 45.

Ювентус – Бенфика 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кокджу, 80.

Лилль – Фейеноорд 6:1

Голы: Сахрауи, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Дэвид, 74, Кабелла, 78 – Хименес, 14.

Астон Вилла – Селтик 4:2

Голы: Роджерс, 3, 5, 90+1, Уоткинс, 60 – Ида, 36, 38.

Спортинг – Болонья 1:1

Голы: Гардер, 77 – Побега, 21.

Штурм – Лейпциг 1:0

Гол: Малич, 42.

Янг Бойз – Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 69.

Что касается украинцев, то из пяти наших легионеров на поле появились трое. Трубин сохранил ворота "сухими" в матче с Ювентусом, чем помог Бенфике одержать победу.

Цыганков с Жироной уступил Арсеналу, где весь матч на замене провел Зинченко. Лунин также просидел на скамейке победную встречу с Брестом. А вот Степанов получил несколько минут в матче Байер – Спарта.