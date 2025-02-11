Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ-2024/2025 перед стартом плей-офф

Во вторник, 11 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов. Победители этой стадии присоединятся к восьми клубам, которые напрямую пробились в 1/8 финала по результатам этапа лиги.

Перед началом плей-офф искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Главным претендентом на титул он считает Ливерпуль и оценивает шансы "красных" в 24,6%. Английская команда напрямую прошла в 1/8 финала, заняв первое место в основном этапе турнира.

В тройку фаворитов также вошли Арсенал и Интер. Оба коллектива начнут свой путь в плей-офф сразу с 1/8 финала, а вероятность их победы в Лиге чемпионов оценивается в 16,6% и 14,5% соответственно.

Интересно, что шансы Реала защитить титул составляют лишь 4.4%. Действующий победитель турнира не смог финишировать в топ-8 и сыграет в 1/16 финала против Манчестер Сити.

Главным аутсайдером при этом является Брест. Французскому клубу искусственный интеллект совсем не дает шансов на триумф в Лиге чемпионов.



Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов по версии ИИ / Скриншот с сайта Opta Analyst

К слову. Единственным представителем Украины в ЛЧ-2024/2025 был донецкий Шахтер. "Горняки" финишировали на 27 месте на этапе лиги, что не позволило им пробиться в плей-офф.

Напомним, что в прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов встречались Реал и Боруссия Дортмунд. В нем "сливочные" одержали победу со счетом 2:0 и пополнили свою коллекцию 15-м самым престижным европейским трофеем.