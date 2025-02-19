Сенсационный Фейенорд и сказочный Брюгге: кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025

Фантастический сезон Лиги чемпионов-2024/2025 в самом разгаре. В главном европейском турнире остаются только лучшие команды, которые смогли преодолеть предыдущие этапы.

Сегодня, 18 февраля, состоялись четыре матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Путевку в следующий раунд между собой разыграли восемь команд, сообщает 24 канал.

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Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Первым участником 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 сенсационно стал Фейенорд. Нидерландский коллектив дома в первой игре минимально обыграл Милан со счетом 1:0.

В ответном матче "россонеры" вышли вперед, забив на первой минуте противостояния. Однако в последней трети второго тайма Фейенорд смог сравнять счет и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Следующими участниками 1/8 финала стала Бенфика, сыгравшая дома из Монако, расписав результативную ничью 3:3. Минимальная победа 1:0 в первой игре позволила "орлам" одержать верх над монегасками в двухматчевом противостоянии.

Брюгге в первой игре одолел Аталанту со счетом 2:1. Бельгийцы были настроены на проход дальше, поэтому не оставили шансов бергамаскам и во втором поединке, обыграв итальянцев в 3:1 (общий счет 5:2 в пользу Брюгге).

Вишенкой на торте стал матч между Баварией и Селтиком. Шотландцы забили первыми и смогли перевести игру в экстратаймы, но Альфонсо Дэвис на последних минутах вырвал ничью для своей команды, мюнхенцы шагают дальше, ведь они победили 2:1 в первом противостоянии.

19 февраля определится еще четыре участника 1/8 Лиги чемпионов-2024/2025. За выход в следующий этап турнира сразятся Реал, Манчестер Сити, ПСЖ, Брест, ПСВ, Ювентус, Боруссия Дортмунд и Спортинг Лиссабон.