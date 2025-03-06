В среду, 5 марта, состоялся второй день 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В главном матче вечера футбола ПСЖ принимал дома Ливерпуль, сообщает 24 канал.
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Безумный вечер Лиги чемпионов
Лигочемпионовский вечер начался с матча между Фейенордом и Интером. На этот раз нидерландцы не создали сенсацию, как в игре против Милана. "Нерадзурри" одержали уверенную победу 2:0, благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама.
Бавария оказалась сильнее, чем Байер в немецком дерби. Мюнхенцы не оставили шансов леверкузенскому коллективу. Матч завершился победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:0.
Барселона одержала минимальную победу над Бенфикой. "Орлы" играли в большинстве с середины первого тайма, но не смогли воспользоваться преимуществом. Каталонцы одолели португальский клуб благодаря голу Рафиньи.
В центральном матче вечера Лиги чемпионов ПСЖ тотально доминировал над Ливерпулем и имел все шансы выйти победителем из противостояния, но фортуна была на стороне мерсисайдцев, которые смогли забить гол в конце второго тайма и выиграть матч.
Все результаты Лиги чемпионов за 5 марта:
- Фейенорд – Интер 0:2
Голы: Мартинес, 30, Тюрам, 38
- Бавария – Байер 3:0
Голы: Кейн, 9, 75 (П), Мусиала, 54
Удаление: Мукиеле, 62 (Байер)
- Бенфика – Барселона 0:1
Голы: Рафинья, 61
Удаление: Кубарси, 22 (Барселона)
- ПСЖ – Ливерпуль 0:1
Голы: Эллиот, 87