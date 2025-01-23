Сенсационное поражение Баварии и вторая победа Шахтера: результаты Лиги чемпионов за 22 января

Второй соревновательный день 7-го тура Лиги чемпионов закрывали девять поединков. Внимание украинских болельщиков было приковано к матчу Шахтера.

Основной раунд Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники самого престижного еврокубкового турнира пытаются забронировать места в плей-офф, пишет 24 Канал.

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Лучший матч Шахтера в Лиге чемпионов

В первом слоте игрового дня состоялся матч, в котором Шахтер принимал Брест (2:0). Подопечные Марино Пушича доминировали в первой 45-минутке. Благодаря голам Кевина и Судакова "горняки" уверенно повели в счете. Все попытки гостей отыграться нейтрализовала защита дончан во главе с Ризныком. "Горняки" сохраняют шансы на плей-офф, но для этого нужно обязательно побеждать Боруссию Дортмунд.

Драма в Париже

В центральном матче 7-го тура французский ПСЖ встречался с Манчестер Сити. Из-за неудовлетворительных результатов команда Пепа Гвардиолы оказалась в зоне вылета из Лиги чемпионов. В Париже "горожан" устраивала только победа.

Однако французский гранд находился в аналогичной ситуации и не собирался уступать. В первом тайме зрители не увидели голов. Все самое интересное произошло во второй половине игры. Соперники устроили голевую перестрелку, в которой фортуна улыбнулась подопечным Луиса Энрике. 4:2 – ПСЖ празднует победу.

Среди других результатов стоит выделить сенсационное поражение Баварии (0:3) от Фейеноорда. Реал и Арсенал сокрушили Зальцбург (5:1) и Динамо Загреб (3:0) соответственно. Жирона Виктора Цыганкова на "Сан Сиро" минимально уступила Милану.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 22 января:

Лейпциг – Спортинг 2:1

Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьокереш, 75

Шахтер – Брест 2:0

Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (с пенальти)

Арсенал – Динамо Загреб 3:0

Гол: Райс, 2, Гаверц, 66, Эдегор, 90+2

Гол: Райс, 2, Гаверц, 66, Эдегор, 90+2 Милан – Жирона 1:0

Гол: Леау, 37

Гол: Леау, 37 ПСЖ – Манчестер Сити 4:2

Гол: Дембеле, 56, Барколя, 61 Жуан Невес, 76, Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Голанд, 53

Гол: Дембеле, 56, Барколя, 61 Жуан Невес, 76, Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Голанд, 53 Реал – Зальцбург 5:1

Гол: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85

Гол: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85 Селтик – Янг Бойз 1:0

Гол: Бенито, 88 (автогол)

Гол: Бенито, 88 (автогол) Спарта – Интер 0:1

Гол: Мартинес, 12

Гол: Мартинес, 12 Фейенорд – Бавария 3:0

Гол: Хименес, 21, 45+9, Уэда, 89

Матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 29 января. Все поединки начнутся в 22:00 по киевскому времени.