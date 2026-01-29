Еще досрочно 15 команд обеспечили себе выход в плей-офф. В свою очередь Арсенал и Бавария уже гарантировали себе место в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.
По теме Вратарь сборной Украины Трубин забил Реалу в Лиге чемпионов и вывел Бенфику в плей-офф
Как Трубин спас Бенфику?
Другие же команды боролись за попадание в эту восьмерку или за места с 9 по 24. Именно эта зона дает право на выход в плей-офф. Внимание украинцев было приковано к Лиссабону.
Там Бенфика с Трубиным и Судаковым принимала Реал. Оба украинца вышли в старте португальцев, тогда как Лунин остался на скамейке запасных мадридцев.
В конце концов "орлам" удалось создать сенсацию и обыграть Реал. Пропустив от Мбаппе, хозяева выдали три гола подряд. Героем эпизодов стал Павлидис, который оформил два ассиста и гол с пенальти.
Бенфика выигрывала 3:2, но нуждалась в четверти гол, чтобы запрыгнуть в зону плей-офф. И его таки забил на 90+8 минуте Анатолий Трубин! Кипер прибежал в штрафную площадку Реала и успешно откликнулся на подачу со стандарта.
Как завершились другие матчи?
Из других результатов стоит выделить неожиданные победы Брюгге и Буде-Глимта над Марселем и Атлетико соответственно. Оба эти успехи позволили командам из Бельгии и Норвегии квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов 2025 – 2026.
Все результаты 8-го тура Лиги чемпионов:
- Бенфика – Реал 4:2
- Наполи – Челси 2:3
- ПСЖ – Ньюкасл 1:1
- Боруссия Д – Интер 0:2
- Барселона – Копенгаген 4:1
- Ливерпуль – Карабах 6:0
- Арсенал – Кайрат 3:2
- ПСВ – Бавария 1:2
- Манчестер Сити – Галатасарай 2:0
- Атлетико – Буде-Глимт 1:2
- Айнтрахт – Тоттенхэм 0:2
- Аякс – Олимпиакос 1:2
- Монако – Ювентус 0:0
- Байер – Вильярреал 3:0
- Атлетик – Спортинг 2:3
- Юнион – Аталанта 1:0
- Брюгге – Марсель 3:0
- Пафос – Славия 4:1
Зато Арсенал без проблем переиграл Кайрат и завершил этап лиги без единой потери очков (8 побед в 8-ми матчах). А вот ПСЖ не смог удержаться в топ-8, сыграв вничью против Ньюкасла.
Также отметим выход в плей-офф Олимпиакоса и Карабаха, за который играют Яремчук и Кащук соответственно. Однако в последнем туре ни эти двое, ни Забарный с ПСЖ так на поле и не появились.
Кто прошел в плей-офф?
Таким образом, восемь команд напрямую прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов:
- Арсенал
- Бавария
- Ливерпуль
- Тоттенхэм
- Барселона
- Челси
- Спортинг
- Манчестер Сити
В свою очередь в 1/16 финала сформируются следующие пары:
- Реал / Интер – Буде-Глимт / Бенфика
- ПСЖ / Ньюкасл – Монако / Карабах
- Ювентус / Атлетико – Брюгге / Галатасарай
- Аталанта / Байер – Боруссия Д / Олимпиакос
Жеребьевка этой стадии пройдет уже в пятницу, 30 января.