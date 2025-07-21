Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 21 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. Киевское Динамо узнало своего потенциального соперника.

Традиционно, клубы были разделены на сеяных и несеяных. За несколько часов до самой жеребьевки количество возможных оппонентов Динамо сократилось, пишет 24 Канал.

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Кто стал потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов?

Среди потенциальных оппонентов киевлян были следующие:

Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

По результату жребия, украинский клуб в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/2026 может сыграть против победителя дуэли Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Справка. Победитель этой пары выйдет в 4-й раунд ЛЧ, а проигравший опустится в квалификацию Лиги Европы.

Чтобы сыграть в следующем раунде ЛЧ Динамо нужно пройти мальтийский Хамрун Спартанс, с которым первая встреча состоится 22 июля. Ответный матч запланирован на 29 июля.

К слову, первая встреча между Динамо и Хамруном стартует 22 июля в 20:00 (по киевскому времени). Это будет первая официальная игра киевлян в новом сезоне-2025/2026.