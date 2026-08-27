Лига чемпионов 2026/2027: расписание матчей Шахтера

Донецкий Шахтер – единственный футбольный представитель Украины в еврокубках сезона 2026/2027. "Горняки" выступят на групповом этапе Лиги чемпионов – самого престижного клубного турнира Европы.

Подопечные Арды Турана узнали соперников на групповом этапе главного европейского кубка континента. Когда дончане начнут выступление в Лиге чемпионов, рассказывает 24 Канал.

Соперники Шахтера в Лиге чемпионов

"Горняки" сыграют против восьми соперников в основном этапе Лиги чемпионов-2026/27. Донецкому клубу будут противостоять Реал, Интер, лиссабонский Спортинг, ПСВ, Фенербахче, РБ Лейпциг, афинский АЕК и Слован из Братиславы.

Шахтер напрямую пробился в основной этап Лиги чемпионов. "Горнякам" помогли осечки конкурентов в других европейских чемпионатах, которые не стали победителями своих внутренних первенств.

Домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне. Матчи "горняков" примет стадион Челси – "Стэмфорд Бридж".

Расписание матчей Шахтера в ЛЧ

Полный календарь матчей Шахтера будет опубликован до 30 августа 2026 года. Первые матчи группового этапа состоятся уже в сентябре, а завершится эта стадия в конце января 2027 года.

Расписание туров Лиги чемпионов-2026/2027:

Тур Даты 1 тур 8 – 10 сентября 2-й тур 13 – 14 октября 3-й тур 20–21 октября 4-й тур 3–4 ноября 5-й тур 24 – 25 ноября 6-й тур 8–9 декабря 7-й тур 19–20 января 8-й тур 27 января

Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить "этап лиги" не ниже 24-го места. Если же "горняки" финишируют в топ-8, то напрямую выйдут в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.