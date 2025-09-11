Заседание Исполнительного комитета УЕФА состоялось в столице Албании Тиране. Во время заседания определились арены нескольких еврокубковых турниров, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

Читайте также Лига чемпионов 2025/2026: результаты жеребьевки, расписание матчей

Где состоится финал Лиги чемпионов-2026/27?

Финальный матч Лиги чемпионов в следующем сезоне состоится в Мадриде и арене "Метрополитано". Этот поединок пройдет в 2027 году.

Также было определено место проведения Суперкубка УЕФА 2026. Этот матч будет принимать Зальцбург. А вот финал женской Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится в Варшаве.

Хозяева финалов

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2027 – стадион "Метрополитано", Мадрид, Испания

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА 2027 – Национальный стадион, Варшава, Польша

Суперкубок УЕФА 2026 – Зальцбург, Австрия

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 – Пезаро, Италия

Евро-2027 U-19 по футзалу – Астана, Казахстан

Женский Евро-2027 по футзалу – Осиек, Хорватия

Также на Исполкоме приняли изменения в регламенте клубных турниров сезона-2025/26. Отныне команда сможет сделать временную замену в заявке, если футболист выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы или болезни. Это касается лиговой фазы, включительно с шестым туром. Таким образом УЕФА пытается избежать уменьшения составов команд и защити футболистов от чрезмерной нагрузки.

Что известно о стадионе, где состоится финал ЛЧ-2026/27?

"Метрополитано" – это многофункциональный стадион, который является домашней ареной для мадридского Атлетико.

Стадион был построен в 1993 году, но неоднократно подвергался реконструкции.

Арена может вместить 70 тысяч 692 зрителя.

Ранее сообщалось, как Михаил Мудрик сможет помочь Челси в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.