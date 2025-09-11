Засідання Виконавчого комітету УЄФА відбулося в столиці Албанії Тирані. Під час засідання визначилися арени кількох єврокубкових турнірів, пише 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

Де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2026/27?

Фінальний матч Ліги чемпіонів у наступному сезоні відбудеться у Мадриді та арені "Метрополітано". Цей поєдинок пройде у 2027 році.

Також було визначено місце проведення Суперкубка УЄФА 2026. Цей матч прийматиме Зальцбург. А от фінал жіночої Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться у Варшаві.

Господарі фіналів

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2027 – стадіон "Метрополітано", Мадрид, Іспанія

Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 2027 – Національний стадіон, Варшава, Польща

Суперкубок УЄФА 2026 – Зальцбург, Австрія

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу 2026 – Пезаро, Італія

Євро-2027 U-19 з футзалу – Астана, Казахстан

Жіночий Євро-2027 з футзалу – Осієк, Хорватія

Також на Виконкомі ухвалили зміни у регламенті клубних турнірів сезону-2025/26. Відтепер команда матиме змогу зробити тимчасову заміну в заявці, якщо футболіст вибув на тривалий термін через важку травму або хворобу. Це стосується лігової фази, включно з шостим туром. Таким чином УЄФА намагається уникнути зменшення складів команд та захисти футболістів від надмірного навантаження.

Що відомо про стадіон, де відбудеться фінал ЛЧ-2026/27?

"Метрополітано" – це багатофункціональний стадіон, який є домашньою ареною для мадридського Атлетіко.

Стадіон був побудований у 1993 році, але неодноразово зазнавав реконструкції.

Арена може вмістити 70 тисяч 692 глядачі.

