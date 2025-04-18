Испания и Англия завоевали по дополнительному месту в Лиге чемпионов: детали регламента УЕФА

Клубы из АПЛ и Ла Лиги проводят прекрасные выступления в текущей еврокампании. Благодаря этому в следующем сезоне Лиги чемпионов будет на одну команду больше от испанцев и англичан.

В еврокубках подошли к завершению стадии 1/4 финала. В борьбе за Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций остались только по четыре клуба, сообщает 24 Канал.

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Пять мест Ла Лиге

Тем временем завершилась борьба за дополнительные путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Согласно распределению от УЕФА, две лучшие страны по итогам текущего сезона в таблице коэффициентов УЕФА получат по одному бонусному месту в главном еврокубке.

Ранее одну из этих путевок забронировала за собой Англия, которую в ЛЧ представят уже как минимум 5 клубов. Теперь же стала известна и вторая ассоциация-обладательница бонусного места.

Ею стала Испания, от которой в полуфиналы различных еврокубков попали Барселона, Атлетик и Бетис. Коэффициент клубов Ла Лиги в этом сезоне вырос до 23,250 баллов. Ближайший преследователь испанцев Италия имеет 21,187 балла.

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Серия А потеряла на этой неделе Лацио, но от нее в борьбе за евротрофеи остаются Интер и Фиорентина. Даже если они выиграют все свои матчей и возьмут еврокубки, то их коэффициент составит максимум 23,187. Поэтому именно Испании достается пятая путевка в Лигу чемпионов.

Сейчас это место в Ла Лиге занимает Вильярреал, который отстает от четвертого Атлетика на шесть баллов при матче в запасе. Также на бонусную путевку претендует и Бетис, у которого отставание от "желтой субмарины" равно три очка.