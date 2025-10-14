Лига чемпионов самый престижный турнир в европейском футболе. Каждый из футболистов мечтает хотя бы один раз выиграть желанный трофей.

Многие представители нашей страны выступают в европейских чемпионатах и некоторые из них побеждали в престижном еврокубке. 24 канал рассказывает о том, кто из украинских футболистов выигрывал Лигу чемпионов и как сложилась их карьера.

Андрей Шевченко

Шевченко выиграл Лигу чемпионов / Фото ФК Милан

Андрей Шевченко в 1999 году покинул Динамо и перешел в Милан. Украинский футболист хорошо вписался в коллектив, став лучшим бомбардиром Серии А – 24 гола в 32 матчах турнира.

Сезон 2002/2003 стал для Милана триумфальным на европейской арене. "Россонери" завоевали трофей Лиги чемпионов.

Финал турнира состоялся в Манчестере (Англия) на стадионе "Олд Траффорд". Тогда Милан встретился с Ювентусом. Туринцы на своем пути одолели Барселону и Реал, а "россонери" выбили Аякс и Интер.

Матч завершился ничьей со счетом 0:0. В серии пенальти Милан победил Ювентус со счетом 3:2, а решающий гол с 11-метрового удара забил украинский форвард Андрей Шевченко.

В сезоне 2004/2005 Милан снова вышел в финал Лиги чемпионов. Андрей Шевченко имел возможность получить второй европейский трофей в карьере, но "россонери" в историческом стамбульском финале уступили Ливерпулю.

Милан упустил преимущество в три мяча, а матч перешел в серию пенальти. В результате Ливерпуль победил итальянский клуб со счетом 3:2.

В 2006 году Андрей Шевченко перешел в Челси, но не смог закрепиться в клубе из Англии. В 2008 году футболист вернулся в Милан на правах аренды.

В 2009 году нападающий вернулся в Динамо. После Евро-2012 Шевченко завершил профессиональную карьеру и ушел в политику, присоединившись к партии "Украина – вперед!".

Однако политическая карьера у Шевченко не удалась. Поэтому бывший футболист решил попробовать себя в роли тренера и стал ассистентом Михаила Фоменко в сборной Украины.

После провала на Евро-2016 (Украина не вышла из группы, набрав 0 очков) Фоменко ушел в отставку, а Андрей Шевченко возглавил национальную команду, с которой в 2021 году, дошел до 1/4 финала чемпионата Европы.

Впоследствии Шевченко покинул сборную Украины и возглавил итальянский Дженоа. Однако в 2022 году экс-футболиста уволили с должности главного тренера всего через несколько месяцев работы в клубе.

25 января 2024 года Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола. За кандидатуру легенды украинского футбола проголосовали 93 из 94 респондентов.

Анатолий Тимощук

Тимощук выиграл Лигу чемпионов / Фото Getty Images

Анатолий Тимощук в 2009 году покинул Зенит. Украинского футболиста тогда к себе пригласила мюнхенская Бавария.

Впервые Тимощук с Баварией вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне 2009/2010, где ждал их Интер. Однако на "Сантьяго Бернабеу" немецкий клуб потерпел фиаско, проиграв миланцам со счетом 0:2.

В сезоне 2011/2012 Бавария снова сыграла в финале главного европейского турнира и во второй раз потерпела поражение. Тогда мюнхенскую машину в решающем матче остановил английский Челси, в серии пенальти – 3:4 (1:1 за 120 минут игры).

В следующем сезоне Бавария вышла в финал Лиги чемпионов, где состоялось немецкое дерби. Мюнхенцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 1:2. В отличие от прошлых финалов на этот раз Тимощук 90 минут просидел на замене, но все равно поднял трофей над головой.

В 2013 году Тимощук вернулся в Зенит, откуда через два года перебрался в Кайрат. В 2016 году футболист завершил карьеру, а спустя некоторое время стал ассистентом главного тренера в петербургском клубе.

После 24 февраля 2022 года Анатолий Тимощук остался в России, где продолжает работать в Зените. Бывший футболист не только не высказал свою позицию относительно войны, а также помогает оккупационной армии, которая вторглась в Украину.

Андрей Лунин

Лунин выиграл Лигу чемпионов / Фото Getty Images

Андрей Лунин в 2018 году перешел из Зари в мадридский Реал за 9 миллионов евро. Таким образом украинский голкипер стал самым дорогим трансфером клуба в истории луганского клуба.

Однако первые несколько сезонов Лунин провел в арендах в различных испанских клубах из низших дивизионов. В сезоне 2020/2021 Реал решил оставить украинского голкипера в роли дублера Тибо Куртуа.

В том же сезоне Реал выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале Ливерпуль – 1:0. Однако Андрей Лунин не выходил на поле в этом турнире.

Однако в сезоне 2023/2024 все изменилось для Лунина. Куртуа получил травму перед началом кампании и выбыл на весь сезон. Повреждение бельгийца сыграло в пользу украинского голкипера, который стал основным.

В том сезоне Лунин стал героем Реала, который помог выйти испанскому клубу в финал Лиги чемпионов. Знаковым было двухматчевое противостояние с Манчестер Сити, где Андрей сделал отразил два удара в серии пенальти и помог "сливочным" одолеть "горожан".

В финале сыграл Куртуа, который восстановился от травмы. Реал в решающей игре одолел Боруссию Дортмунд – 2:0.

Кстати. Отметим, что по итогам сезона Андрея Лунина признали третьим лучшим голкипером мира по версии France Football. Кроме того, он единственный украинец, которому удалось выиграть две Лиги чемпионов.

Андрей Лунин продолжает карьеру в Реале, но снова находится в тени Тибо Куртуа. В сентябре 2024 года украинский голкипер продлил контракт с клубом до 2030 года.

Отметим, что Андрей Лунин имеет проблемы в сборной Украины. Голкипер Реала не ездит в национальную команду из-за статуса резервного вратаря в клубе.