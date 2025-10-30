Украинский клуб забил 10 голов в стартовом матче Лиги чемпионов: видео феерии от киевлян

В футзальной Лиге чемпионов 2025/2026 стартовала основная стадия турнира. Участие в соревновании принимают сразу две команды из Украины.

Это первый турнир в истории, когда Украина представлена более чем одной командой. Свои первые матчи в футзальной Лиге чемпионов сыграли столичные ХИТ и Киев Футзал, сообщает 24 Канал.

Как сыграли представители Украины?

Действующие чемпионы Украины сыграли стартовый матч против македонского клуба Форса и не оставили сопернику ни шанса. ХИТу удалось забить аж десять голов в ворота балканцев.

Уже после первого тайма киевляне выигрывали 4:1, но во второй половине украинцам удалось еще больше нарастить гандикап. Хет-триком отметился Александр Педяш.

Обзор матча ХИТ – Форса: смотреть видео

В свою очередь Андрей Мельник и Евгений Жук имеют по дублю. Итоговый счет – 10:2 в пользу ХИТа. А вот Киев Футзал не смог стартовать с победы.

Вице-чемпион Украины, который образовался путем объединения команд Аврора и SkyUp, играл против словенской Вргники (2:2). После гола Грицины соперник смог забить дважды, но победу не удержал. Спасительный гол на счету бразильца Кайке.

