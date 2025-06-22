Украинское спортивное сообщество постигла печальная весть. На войне против России погиб Виталий Ванкевич с позывным "Физрук", сообщает 24 канал со ссылкой на Львовскую ассоциацию футбола.

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Что известно о Виталии Ванкевиче

Виталий Ванкевич в гражданской жизни был футбольным тренером, ассистентом арбитров и футзалистом. Воин присоединился к Вооруженным силам Украины в ноябре 2013 года в возрасте 18 лет.

Ванкевич тогда проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Даниила Галицкого. В 2014 году "Физрук" участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Во время полномасштабного вторжения Виталий был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода в 45-й отдельной артиллерийской бригаде. На момент гибели Ванкевичу было 30 лет.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и тем, кто знал Виталия Ванкевича. Вечная слава и память Герою Украины!

Ранее сообщалось, что президент футзального клуба Ревера 1908 из Ивано-Франковска Николай Худевич погиб на войне против России.