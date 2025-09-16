Во вторник, 16 сентября, начинается новый сезон Лиги чемпионов. Это событие, которого ожидали фанаты футбола во всем мире.

Редакция спорта 24 Канала решила сделать прогноз относительно победителя турнира в сезоне-2025/2026. Мнения разделились, однако главные фавориты почти у всех совпадают.

Читайте также Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Кто одержит победу в ЛЧ-2025/2026?

По мнению руководителя отдела спорта Михаила Гемы, больше всего шансов на победу имеет испанская Барселона. Он считает, что каталонцы в прошлом сезоне приобрели нужный опыт и уже в этой кампании готовы взять трофей, который не выигрывали десять лет.

В прошлом году команде Ханси Флика немного не хватило, чтобы дойти до финала. В этом сезоне каталонцы должны быть сильнее и использовать предыдущий опыт. За победу в турнире с каталонцами, вероятно, будет бороться Ливерпуль, который усилился летом. Однако вопрос в том, успеет ли Арне Слот интегрировать новичков и перестроить команду. Удивить в этой ЛЧ могут Челси, который выиграл Клубный чемпионат мира, а также Бавария после изменения всей линии атаки,

– заявил Михаил.



Барселона среди главных фаворитов ЛЧ / Фото Getty Images

При этом Сергей Шаховец фаворитом считает именно подопечных Арне Слота. Он выделил пятерку главных претендентов, где на второе место поставил Барселону:

"Фаворитами нынешнего розыгрыша ЛЧ считаю следующие команды: Ливерпуль, Арсенал, Барселона, Реал и ПСЖ. В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл основной этап, но выбыл из борьбы в первом же раунде плей-офф. Тренерский штаб "красных" сделал выводы из прошлогоднего вылета и качественно усилил состав. Поэтому считаю фаворитом №1 Ливерпуль, а главным конкурентом – Барселону".



Журналисты пророчат успех Ливерпулю в ЛЧ / Фото английского клуба

София Кулай заявила, что прогнозирует повторный триумф ПСЖ. Она считает, что отличные шансы поднять трофей над головой имеет Илья Забарный, хотя будет болеть за Реал, где выступает другой футболист сборной Украины Андрей Лунин.

Прогнозирую, что ПСЖ снова возьмет Лигу чемпионов. Но лично буду болеть за Реал. Также хорошие шансы точно будут иметь Ливерпуль и Барселона. С уверенностью могу сказать, что этот розыгрыш ЛЧ точно будет более драматичным, чем предыдущий,

– сказала София.

Это мнение поддерживает и Анатолий Дерека. Он считает, что парижане летом стали только сильнее, поэтому имеют все шансы второй раз подряд завоевать самый престижный трофей европейского клубного футбола:

"Многое будет зависеть от сетки плей-офф, ведь с новым форматом она стала во многом рандомной. Для меня главным фаворитом остается ПСЖ. Луис Энрике – настоящий гений тренерского цеха. Ему по силам во второй раз привести команду к трофею. Безусловно, будет претендентом и Ливерпуль, учитывая невероятные траты на трансферы. Но старт сезона пока неубедительный, все победы добыты в конце матчей. Еще один конкурент – Барселона,

К командам, которые могут больше всего удивить, то я не удивлюсь победе Баварии и Челси. Первые после подписания Луиса Диаса сделали свою атаку еще мощнее. А лондонцы – прекрасный кубковый боец. На Клубном ЧМ Мареска это уже доказал. Среди более мелких команд ожидаю прорыва от Вильярреала, Тоттенхэма и Марселя. Все они солидно усилились летом, а французы к тому же еще имеют и крутого тренера Роберто Де Дзерби. Каждая из этих команд может дойти до поздних стадий турнира при условии удачного жребия".



Прогнозы на ЛЧ, которые точно понравятся Забарному / Фото Getty Images

А вот Егор Торяник верит в победу мадридского Реала, за который болеет с детства. Он не отнес "сливочных" в тройку фаворитов, однако из-за определенной магии испанского гранда в этом турнире прогнозирует именно ему триумф, который может стать для "королевского" клуба уже 16-м в истории.

Главный фаворит – Ливерпуль, который провел феноменальную трансферную кампанию. Банда у Арне Слота очень хорошая собралась. Конкурентами являются ПСЖ и Барселона, но выиграет мадридский Реал. Подопечные Луиса Энрике могут на успехе прошлого сезона продержаться, а каталонцы будут пытаться вернуть трофей на Камп Ноу и команда у них тоже очень качественная. Однако Реал выигрывает, потому что так всегда было, что на него не ставят, а в результате Кубок едет в Мадрид,

– сказал Егор.



Реал никогда нельзя списывать со счетов / Фото Getty Images

А я же, Денис Иваненко, прогнозирую, что в течение сезона наберет обороты Манчестер Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы имеют довольно сбалансированный состав, который должен сыграться после летнего трансферного окна и выйти на свой пик ближе к весне. Если Родри сможет полностью восстановиться от ряда травм и вернуть свою лучшую форму, то команда будет выглядеть очень мощно.

У нее есть качественные атака и полузащита, а также Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и мотивированный Джанлуиджи Доннарумма, которые могут обеспечить порядок в обороне. К тому же Пеп Гвардиола после провального прошлого сезона должен выжать максимум из команды, которая не привыкла долго оставаться без трофеев.

Главными конкурентами "горожан" бесспорно должны стать Ливерпуль, Реал и Барселона. Каждая из этих команд пока выглядит интереснее манчестерского клуба, но есть ощущение, что в течение сезона ситуация изменится.



Гвардиола способен привести Манчестер Сити к триумфу в ЛЧ / Фото Getty Images

А вот андердогом, который может стать темной лошадкой, считаю туринский Ювентус. Итальянский гранд умеет добывать скучные победы, а в кубковом турнире это может иметь решающее значение. К тому же в поединке с Интером "старая синьора" продемонстрировала, что имеет потенциал и в нападении, забив "нерадзурри" сразу четыре гола, поэтому выход хотя бы в полуфинал вполне реален.

К слову. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. В финале подопечные Луиса Энрике не оставили ни единого шанса Интеру, одержав победу со счетом 5:0.

Напомним, что накануне суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя турнира. Он главному фавориту отдал вероятность 20,4% на триумф.