В Лиге Европы сменился главный фаворит на победу: какие шансы у Довбика и Яремчука на трофей
Второй по рангу еврокубок собрал немало титулованных команд. Главным мотивом для них будет не столько трофей Лиги Европы, как возможность получить прямой билет в Лигу чемпионов.
В четверг, 6 марта, в Лиге Европы 2024-2025 состоятся первые матчи 1/8 финала. Среди участников соревнования остаются двое украинских футболистов, сообщает 24 Канал.
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Гонка за билетом в ЛЧ
За победу в турнире продолжают бороться Артем Довбик и Роман Яремчук. Первый с Ромой будет противостоять в 1/8 финала Атлетику из Бильбао. Олимпиакосу же придется преодолевать норвежский барьер в виде Буде-Глимта.
Впрочем, команды игроков сборной Украины не будут фаворитами соревнования. Греки выиграли Лигу конференций прошлого сезона, однако шансы взять еврокубок классом выше минимальны.
Рома вообще разочаровывает со старта сезона и уже дважды успела сменить тренера. В конце концов в последнее время игра "волков" наладилась, четыре победы в Серии А подряд позволили приблизиться к еврозоне.
Главным мотивом победы в ЛЕ будет не только трофей, а еще и путевка в Лигу чемпионов. Для многих команд, которые не смогут сделать это из-за чемпионата, это будет прекрасным стимулом, в том числе и для Ромы.
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Однако главными фаворитами на победу в турнире являются английские клубы. Ранее топ-претендентом на трофей считался Манчестер Юнайтед, но сейчас шансы Тоттенхэма оцениваются выше.
На "шпор" выставлен коэффициент 4,85, тогда как на Юнайтед – 6,50. Такой же коэффициент имеет и Атлетик, который будет соперником Ромы. Также неплохие шансы выписывают и Лацио, который выиграл основную стадию ЛЕ.
Котировки на победу в Лиге Европы 2024-2025:
- Тоттенхэм – 4,85
- Манчестер Юнайтед – 6,50
- Атлетик – 6,50
- Лацио – 7,00
- Реал Сосьедад – 10,00
- Рома – 12,00
- Айнтрахт – 14,00
- Олимпиакос – 15,00
- Лион – 17,00
- Аякс – 17,00
- Фенербахче – 17,00
- Рейнджерс – 32,00
- АЗ Алкмаар – 50,00
- Стяуа – 95,00
- Буде-Глимт – 100,00
- Виктория – 100,00