В Лиге Европы сменился главный фаворит на победу: какие шансы у Довбика и Яремчука на трофей

Второй по рангу еврокубок собрал немало титулованных команд. Главным мотивом для них будет не столько трофей Лиги Европы, как возможность получить прямой билет в Лигу чемпионов.

В четверг, 6 марта, в Лиге Европы 2024-2025 состоятся первые матчи 1/8 финала. Среди участников соревнования остаются двое украинских футболистов, сообщает 24 Канал.

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Гонка за билетом в ЛЧ

За победу в турнире продолжают бороться Артем Довбик и Роман Яремчук. Первый с Ромой будет противостоять в 1/8 финала Атлетику из Бильбао. Олимпиакосу же придется преодолевать норвежский барьер в виде Буде-Глимта.

Впрочем, команды игроков сборной Украины не будут фаворитами соревнования. Греки выиграли Лигу конференций прошлого сезона, однако шансы взять еврокубок классом выше минимальны.

Рома вообще разочаровывает со старта сезона и уже дважды успела сменить тренера. В конце концов в последнее время игра "волков" наладилась, четыре победы в Серии А подряд позволили приблизиться к еврозоне.

Главным мотивом победы в ЛЕ будет не только трофей, а еще и путевка в Лигу чемпионов. Для многих команд, которые не смогут сделать это из-за чемпионата, это будет прекрасным стимулом, в том числе и для Ромы.

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Однако главными фаворитами на победу в турнире являются английские клубы. Ранее топ-претендентом на трофей считался Манчестер Юнайтед, но сейчас шансы Тоттенхэма оцениваются выше.

На "шпор" выставлен коэффициент 4,85, тогда как на Юнайтед – 6,50. Такой же коэффициент имеет и Атлетик, который будет соперником Ромы. Также неплохие шансы выписывают и Лацио, который выиграл основную стадию ЛЕ.

Котировки на победу в Лиге Европы 2024-2025: