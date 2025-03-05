В четверг, 6 марта, в Лиге Европы 2024-2025 стартует стадия 1/8 финала. Центральная битва раунда пройдет в Риме, где местная Рома будет принимать Атлетик, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Бой фаворитов Лиги Европы фаворитов

Римляне катастрофически начали этот сезон, но под руководством Клаудио Раньери дела наладились. К примеру, Рома выиграла четыре последние встречи в Серии А и приблизилась к еврокубковой зоне на расстояние всего двух баллов.

Также "волки" могут попасть в Лигу чемпионов и благодаря победе в Лиге Европы. Команда Артема Довбыка с проблемами прошла основную стадию, но в первом раунде плей-офф спокойно разобралась с Порту.

Теперь же на итальянцев ожидает не менее серьезный оппонент. Атлетик выиграл шесть из восьми матчей на этапе лиги ЛЕ и занял итоговое второе место. При этом в Ла Лиге подопечные Эрнесто Вальверде держатся в топ-четверке, имея гандикап в 4 балла над Вильярреалом.

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В конце концов именно Атлетик является фаворитом в этой паре на проход в четвертьфинал. Коэффициент на басков составляет 1,70, тогда как римлян – 2,27. Однако именно в первом матче больше шансов на успех имеют "волки":

победа Ромы – 2,43

ничья – 3,35

победа Атлетика – 3,35

При этом эксперты не верят в большое количество голов на "Стадио Олимпико". Вероятность "тотал больше 2,5" составляет 2,27, тогда как ТМ2,5 – 1,78. На гол Артема Довбыка выставлен коэффициент 2,10.

Отметим, что Рома и Атлетик уже пересекались в этом розыгрыше Лиги Европы на основной стадии. Тогда в Риме команды расписали ничью 1:1, а за хозяев отличился как раз Довбык. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет против Фенербахче или Рейнджерса.