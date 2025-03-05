У четвер, 6 березня, в Лізі Європи 2024-2025 стартує стадія 1/8 фіналу. Центральна битва раунду пройде в Римі, де місцева Рома прийматиме Атлетік, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Довбик приніс Ромі четверту поспіль перемогу в Серії А: клуб Артема близький до зони єврокубків

Бій фаворитів Ліги Європи

Римляни катастрофічно розпочали цей сезон, але під керівництвом Клаудіо Раньєрі справи налагодились. До прикладу, Рома виграла чотири останні зустрічі в Серії А та наблизилась до єврокубкової зони на відстань всього двох балів.

Також "вовки" можуть потрапити в Лігу чемпіонів і завдяки перемозі у Лізі Європи. Команда Артема Довбика з проблемами пройшла основну стадію, але у першому раунді плей-оф спокійно розібралась із Порту.

Тепер же на італійців очікує не менш серйозний опонент. Атлетік виграв шість з восьми матчів на етапі ліги ЛЄ та посів підсумкове друге місце. При цьому в Ла Лізі підопічні Ернесто Вальверде тримаються у топ-четвірці, маючи гандикап у 4 бали над Вільярреалом.

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Зрештою саме Атлетік є фаворитом у цій парі на прохід у чвертьфінал. Коефіцієнт на басків становить 1,70, тоді як римлян – 2,27. Проте саме у першому матчі більше шансів на успіх мають "вовки":

перемога Роми – 2,43

нічия – 3,35

перемога Атлетіка – 3,35

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів на "Стадіо Олімпіко". Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,27, тоді як ТМ2,5 – 1,78. На гол Артема Довбика виставлений коефіцієнт 2,10.

Відзначимо, що Рома та Атлетік вже перетинались у цьому розіграші Ліги Європи на основній стадії. Тоді у Римі команди розписали нічию 1:1, а за господарів відзначився як раз Довбик. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє проти Фенербахче або Рейнджерса.