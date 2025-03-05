В четверг, 6 марта, состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них норвежской Буде-Глимт будет противостоять Олимпиакосу.

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Балакин будет судить матч команды украинца

Противостояние в Лиге Европы будет судить украинская бригада арбитров, пишет 24 канал со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром назначили Николая Балакина, а ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

За VAR на противостоянии Буде-Глимт – Олимпиакос будет отвечать итальянский арбитр Марко Ди Белло, а ассистировать ему будет Виктор Копиевский.

Отметим, что начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.