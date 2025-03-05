У четвер, 6 березня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них норвезькій Буде-Глімт протистоятиме Олімпіакосу.
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Балакін судитиме матч команди українця
Протистояння в Лізі Європи судитиме українська бригада арбітрів, пише 24 канал з посиланням на УЄФА.
Головним арбітром призначили Миколу Балакіна, а асистентами стали Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.
За VAR на протистоянні Буде-Глімт – Олімпіакос відповідатиме італійський арбітр Марко Ді Белло, а асистуватиме йому Віктор Копієвський.
Відзначимо, що початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.