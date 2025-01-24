Турнирная таблица Лиги Европы перед последним туром: Довбик на грани вылета, Яремчук уже в плей-офф

Динамо досрочно лишено шансов на проход дальше, но украинцы все же будут присутствовать в плей-офф ЛЕ. Главной сенсацией может стать ранний вылет Ромы.

В Лиге Европы 2024-2025 состоялись матчи 7 тура основной стадии. Среди участников этого раунда было и киевское Динамо, которое играло на выезде против Галатасарая, сообщает 24 Канал.

По теме В Риме возле Колизея произошла массовая драка футбольных фанатов: трое получили ножевые ранения

Разные матчи украинцев

Киевляне досрочно завершили борьбу за выход в плей-офф, однако наконец смогли получить первый балл в турнирную таблицу (3:3). Главной целью "бело-синих" в последнем туре станет подъем с последнего места.

Главной сенсацией четверга стал проигрыш Аякса от РФШ, а также Ромы от АЗ Алкмаар. Артем Довбик отыграл лишь тайм, но пропустил под занавес матча и упал на 21 место.

"Волки" рискуют не выйти в плей-офф, ведь перед боем против непростого Айнтрахта опережают зону вылета лишь на одно очко. А вот Олимпиакос Романа Яремчука уже гарантировал себе проход дальше.

Читайте также Андрей Ярмоленко стал топ-бомбардиром Динамо в Лиге Европы и Кубке УЕФА: рейтинг голеадоров

Греческий клуб сумел одолеть на выезде Порту и подняться на 12-ю строчку. Сам украинец вышел на замену и даже забил в компенсированное время, однако перед этим залез в офсайд, из-за чего мяч отменили.

Еще один украинец Алексей Кащук вышел в старте Карабаха на матч против Стяуа, но не смог помочь своей команде взять хотя бы балл. Азербайджанцы досрочно покидают ЛЕ.

За тур до финиша 12 команд гарантировали себе проход в плей-офф, среди которых Манчестер Юнайтед, Лион, Тоттенхэм и экс-соперник Динамо Галатасарай. В свою очередь Лацио уверенно лидирует в таблице и уже обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала.

Все результаты 7 тура Лиги Европы 2024-2025:

Галатасарай – Динамо 3:3

Бешикташ – Атлетик 4:1

Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3

АЗ Алкмаар – Рома 1:0

Фенербахче – Лион 0:0

Порту – Олимпиакос 0:1

Мальме – Твенте 2:3

Виктория – Андерлехт 2:0

Карабах – Стяуа 2:3

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив 3:1

Лацио – Реал Сосьедад 3:1

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1

Айнтрахт – Ференцварош 2:0

Эльфсборг – Ницца 1:0

РФШ – Аякс 1:0

Унион Сен-Жиллуаз – Брага 2:1

ПАОК – Славия 2:0

Лудогорец – Мидтьюлланд 0:2

Турнирная таблица Лиги Европы 2024-2025:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Лацио 6 1 0 17-4 19 2 Айнтрахт 5 1 1 14-8 16 3 Атлетик 5 1 1 12-6 16 4 Манчестер Юн. 4 3 0 14-9 15 5 Лион 4 2 1 15-7 14 6 Тоттенхэм 4 2 1 14-9 14 7 Андерлехт 4 2 1 11-8 14 8 Стяуа 4 2 1 10-7 14 9 Галатасарай 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 3 3 1 12-9 12 12 Олимпиакос 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 3 2 2 14-9 11 14 АЗ Алкмаар 3 2 2 10-9 11 15 Юнион Сен-Жиллуаз 3 2 2 7-6 11 16 Аякс 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 3 1 3 12-8 10 18 Реал Сосьедад 3 1 3 11-9 10 19 Мидтьюлланд 3 1 3 7-7 10 20 Эльфсборг 3 1 3 9-11 10 21 Рома 2 3 2 8-6 9 22 Ференцварош 3 0 4 11-12 9 23 Фенербахче 2 3 2 7-9 9 24 Бешикташ 3 0 4 10-14 9 25 Порту 2 2 3 12-11 8 26 Твенте 1 4 2 7-9 7 27 Брага 2 1 4 8-12 7 28 Хоффенхайм 1 3 3 7-11 6 29 Маккаби Т.-А. 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 1 2 4 6-12 5 31 Славия 1 1 5 5-9 4 32 Мальме 1 1 5 8-15 4 33 Лудогорец 0 3 4 3-10 3 34 Карабах 1 0 6 6-17 3 35 Ницца 0 2 5 6-15 2 36 Динамо Киев 0 1 6 4-18 1

Формат Лиги Европы. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года в Бильбао.

Восьмой тур Лиги Европы пройдет в следующий четверг, 30 января. Все 18 матчей начнутся в одно время (22:00 по Киеву). Динамо будет играть против латвийского РФШ. Центральными встречами дня обещают стать матчи Рома – Айнтрахт и Аякс – Галатасарай.

Расписание 8 тура Лиги Европы 2024-2025: