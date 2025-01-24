Турнирная таблица Лиги Европы перед последним туром: Довбик на грани вылета, Яремчук уже в плей-офф
Динамо досрочно лишено шансов на проход дальше, но украинцы все же будут присутствовать в плей-офф ЛЕ. Главной сенсацией может стать ранний вылет Ромы.
В Лиге Европы 2024-2025 состоялись матчи 7 тура основной стадии. Среди участников этого раунда было и киевское Динамо, которое играло на выезде против Галатасарая, сообщает 24 Канал.
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Разные матчи украинцев
Киевляне досрочно завершили борьбу за выход в плей-офф, однако наконец смогли получить первый балл в турнирную таблицу (3:3). Главной целью "бело-синих" в последнем туре станет подъем с последнего места.
Главной сенсацией четверга стал проигрыш Аякса от РФШ, а также Ромы от АЗ Алкмаар. Артем Довбик отыграл лишь тайм, но пропустил под занавес матча и упал на 21 место.
"Волки" рискуют не выйти в плей-офф, ведь перед боем против непростого Айнтрахта опережают зону вылета лишь на одно очко. А вот Олимпиакос Романа Яремчука уже гарантировал себе проход дальше.
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Греческий клуб сумел одолеть на выезде Порту и подняться на 12-ю строчку. Сам украинец вышел на замену и даже забил в компенсированное время, однако перед этим залез в офсайд, из-за чего мяч отменили.
Еще один украинец Алексей Кащук вышел в старте Карабаха на матч против Стяуа, но не смог помочь своей команде взять хотя бы балл. Азербайджанцы досрочно покидают ЛЕ.
За тур до финиша 12 команд гарантировали себе проход в плей-офф, среди которых Манчестер Юнайтед, Лион, Тоттенхэм и экс-соперник Динамо Галатасарай. В свою очередь Лацио уверенно лидирует в таблице и уже обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала.
Все результаты 7 тура Лиги Европы 2024-2025:
- Галатасарай – Динамо 3:3
- Бешикташ – Атлетик 4:1
- Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3
- АЗ Алкмаар – Рома 1:0
- Фенербахче – Лион 0:0
- Порту – Олимпиакос 0:1
- Мальме – Твенте 2:3
- Виктория – Андерлехт 2:0
- Карабах – Стяуа 2:3
- Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив 3:1
- Лацио – Реал Сосьедад 3:1
- Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
- Айнтрахт – Ференцварош 2:0
- Эльфсборг – Ницца 1:0
- РФШ – Аякс 1:0
- Унион Сен-Жиллуаз – Брага 2:1
- ПАОК – Славия 2:0
- Лудогорец – Мидтьюлланд 0:2
Турнирная таблица Лиги Европы 2024-2025:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Лацио
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|Айнтрахт
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|Атлетик
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|Манчестер Юн.
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|Лион
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|Тоттенхэм
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|Андерлехт
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|Стяуа
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|Галатасарай
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глимт
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Виктория
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|Олимпиакос
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|Юнион Сен-Жиллуаз
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|Аякс
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|Реал Сосьедад
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|Мидтьюлланд
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|Эльфсборг
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|Ференцварош
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|Фенербахче
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|Бешикташ
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|Порту
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|Твенте
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|Брага
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|Хоффенхайм
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|Маккаби Т.-А.
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славия
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|Мальме
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|Лудогорец
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|Карабах
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|Ницца
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо Киев
|0
|1
|6
|4-18
|1
Формат Лиги Европы. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года в Бильбао.
Восьмой тур Лиги Европы пройдет в следующий четверг, 30 января. Все 18 матчей начнутся в одно время (22:00 по Киеву). Динамо будет играть против латвийского РФШ. Центральными встречами дня обещают стать матчи Рома – Айнтрахт и Аякс – Галатасарай.
Расписание 8 тура Лиги Европы 2024-2025:
- Динамо – РФШ
- Рома – Айнтрахт
- Аякс – Галатасарай
- Брага – Лацио
- Атлетик – Виктория
- Стяуа – Манчестер Юнайтед
- Андерлехт – Хоффенхайм
- Реал Сосьедад – ПАОК
- Тоттенхэм – Эльфсборг
- Лион – Лудогорец
- Твенте – Бешикташ
- Маккаби Тель-Авив – Порту
- Ницца – Буде-Глимт
- Мидтьюлланд – Фенербахче
- Ференцварош – АЗ Алкмаар
- Олимпиакос – Карабах
- Рейнджерс – Юнион Сен-Жиллуаз
- Славия – Мальме