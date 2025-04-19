Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги Европы после завершения 1/4 финала
- Суперкомпьютер определил Тоттенхэм фаворитом Лиги Европы-2024/2025 с шансами 34,9% на победу.
- Буде-Глимт считается главным андердогом – 12,4%.
- Первые матчи 1/2 финала состоятся 1 мая, а финал – 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
В ночь на 18 апреля определились все участники полуфинала Лиги Европы-2024/2025. На второй по статусу трофей клубного футбола осталось лишь четыре претендента.
Перед началом этой стадии турнира искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на триумф. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.
Читайте также Испания и Англия завоевали по дополнительному месту в Лиге чемпионов: детали регламента УЕФА
Прогноз от искусственного интеллекта
Главным фаворитом соревнования он считает Тоттенхэм, который по сумме двух матчей выбил немецкий Айнтрахт. Шансы лондонцев на завоевание трофея составляют 34,9%.
Основным конкурентом английского клуба считается Атлетик Бильбао с вероятностью триумфовать в Лиге Европы 28,5%. Тройку главных претендентов замыкает Манчестер Юнайтед – 24,2%.
Меньше всего шансов на победу в турнире искусственный интеллект дает норвежскому Буде-Глимту. Они оцениваются в 12,4%.
Шансы всех клубов на победу в ЛЕ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst
Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 1 мая. Трофей будущие финалисты разыграют 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".