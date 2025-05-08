Ливень голов в Манчестере и победа Тоттенхэма: результат матчей 1/2 финала Лиги Европы
- Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1, выйдя в финал Лиги Европы с общим счетом 7:1.
- Тоттенхэм обыграл Буде-Глимт 2:0, обеспечив место в финале Лиги Европы с общим счетом 5:1.
Фантастический сезон еврокубковых турниров подходит к логическому завершению. В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи Лиги Европы 2024/2025.
Манчестер Юнайтед дома принимал Атлетик Бильбао, имея комфортное преимущество после первой игры (3:0). Во втором полуфинальном матче Тоттенхэм на выезде сражался против Буде-Глимт (3:1 в первом противостоянии), сообщает 24 канал.
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МанЮнайтед уничтожил Атлетик
Атлетик Бильбао с первых минут матча начал активно прессинговать Манчестер Юнайтед. "Баскские львы" хотели сотворить чудо на "Олд Траффорд", чтобы выйти в финал Лиги Европы, который состоится на их домашнем стадионе "Сан Мамес".
На 31-й минуте испанцы смогли открыть счет. Лени Йорро казалось нивелировал ошибку Харри Магуайра заблокировав удар, однако Микель Хаурехисар нанес второй удар и точно попал в девятку – 1:0.
За 20 минут до завершения первого тайма "красные дьяволы" сравняли счет и уменьшили шансы Атлетика на "ремонтаду". Забитым голом отметился Мейсон Маунт.
Манчестер Юнайтед окончательно добил Атлетик. На 79-й минуте матча Каземиро забил гол и закрыл вопрос финалиста Лиги Европы.
Расмус Хойлунн увеличил преимущество МанЮнайтед в игре – 3:1. Однако "красные дьяволы" не остановились и забили четвертый гол усилиями Мейсона Маунта, который оформил дубль.
Таким образом манкунианцы спокойно вышли в финал Лиги Европы. Подопечные Рубена Аморима закрыли двухматчевое противостояние со счетом 7:1.
Тоттенхэм деклассировал Буде-Глимт
Тоттенхэм решил все дела в первом матче, одолев Буде-Глимт со счетом 3:1. Норвежцам нужно было забивать, чтобы вернуть интригу в противостояние и пробиться в финал Лиги Европы.
Однако Буде-Глимт не удалось забить в первом тайме, как и Тоттенхэму. Команды перекатывали мяч, имея по одному удару в створ ворот. Во втором тайме "шпоры" забили усилиями Доминика Соланке.
За несколько минут Тоттенхэм удвоил преимущество в игре. На этот раз точный удар нанес правый защитник лондонского клуба Педро Порро.
В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Тоттенхэма. Лондонцы обыграли Буде-Глимт 5:1 по сумме двух противостояний и шагают в финал Лиги Европы 2024/2025.