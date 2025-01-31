Довбик едет в Португалию: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2024/2025. В Ньоне (Швейцария) 31 января 16 клубов, занявших с 9-го по 24-е места по итогам основного этапа ЛЕ, получили своих соперников.

Победители пар 1/16 финала присоединятся к восьми клубам, которые уже напрямую гарантировали себе место в стадии 1/8 финала Лиги Европы через основной этап турнира. В 1/8 финала уже пробились: Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос и Рейнджерс, пишет 24 Канал.

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Участники 1/16 финала

Главное внимание украинских болельщиков футбола привлечено к греческому Олимпиакосу, за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Участники 1/16 финала поделены на две категории по итогам основного этапа турнира – сеяные (9-16 позиции) и несеяные (17-24 места). Здесь украинские фаны тоже имеют за кого поболеть. Речь идет о Роме, где играет Артем Довбык.

Сеяные: Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ, Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, Рома и Виктория Пльзень.

Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ, Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, Рома и Виктория Пльзень. Несеянные: Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мидтьюлланд, Юнион Сен-Жилуаз, ПАОК, Твенте и Фенербахче.

Как и в Лиге чемпионов на стадии 1/16 финала могут сойтись команды из одной страны и клубы, которые играли между собой в основном раунде соревнований.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Ференцварош – Виктория Пльзень

АЗ Алкмар – Галатасарай

Мидтьюлланд – Реал Сосьедад

Порту – Рома

Юнион Сен-Жизуаз – Аякс

ПАОК – ФКСБ

Твенте – Буде-Глимт

Фенербахче – Андерлехт

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 13-го и 20-го февраля 2025 года.