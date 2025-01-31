Первая победа Динамо и ассист Яремчука: результаты матчей 8-го тура Лиги Европы

Завершился основной раунд обновленного формата Лиги Европы. По итогам восьми туров определились все участники плей-офф.

В четверг, 30 января, состоялись все матчи последнего 8-го тура Лиги Европы. Вашему вниманию результаты и видеообзоры всех поединков игрового дня, пишет 24 Канал.

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Последняя игра Динамо в Лиге Европы

Киевское Динамо еще до матча с латвийским РФШ потеряло шансы на выход в плей-офф. Поэтому в Гамбурге "бело-синие" надеялись напоследок хлопнуть дверью.

Латвийская команда оказалась крепким орешком для команды Александра Шовковского. Лишь в конце матча Пихаленок забил единственный гол, который принес единственную победу Динамо в Лиге Европы.

Среди других матчей стоит отметить уверенные победы Ромы над Айнтрахтом (2:0) и Олимпиакоса над Карабахом (3:0). Форвард римлян Артем Довбик покинул поле без результативных действий, а вот Роман Яремчук записал на свой счет ассист.

Результаты и видеообзоры матчей 8 тура Лиги Европы 2024/25

Андерлехт – Хоффенхайм 1:3

Гол: Васкес, 18 – Гранац, 41, Бишоф, 54, Моква Нтусу, 59

Атлетик – Виктория Пльзень 3:1

Голы: Уильямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 – Гавел, 71

Аякс – Галатасарай 2:1

Гол: Траоре, 23, Фиц-Джим, 58 – Осимхен, 90+4

Брага – Лацио 1:0

Гол: Орта, 6

Динамо – РФШ 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Лион – Лудогорец 1:1

Гол: Толиссо, 54 – Алмейда, 77

Маккаби Тель-Авив – Порту 0:1

Гол: Нико, 58

Мидтьюлланн – Фенербахче 2:2

Голы: Диао, 27, Бысков, 86 – Эн Несири, 39, Джеко, 47

Ницца – Буде-Глимт 1:1

Гол: Буанани, 74 – Бьоркан, 54

Олимпиакос – Карабах 3:0

Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

Реал Сосьедад – ПАОК 2:0

Голы: Оскарссон, 43, 48

Рейнджерс – Роял Унион СЖ 2:0

Гол: Николя, 21, Черны, 55

Рома – Айнтрахт 2:0

Гол: Анхелино, 44, Шомуродов, 69

Славия – Мальме 1:1

Голы: Хори, 46 – Али, 70

Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2

Гол: Далот, 60, Мейну, 68

Твенте – Бешикташ 1:0

Гол: Ротс, 76

Тоттенхэм – Эльфсборг 3:0

Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

Ференцварош – АЗ Алкмар 4:3

Голы: Бен Ромдан, 9, 45, Траоре, 34, Варга, 82 – Мейнанс, 76, 90+5, Перротт, 90

Результаты основного раунда Лиги Европы

Сыграют в 1/8 финала: Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос, Рейнджерс.

Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос, Рейнджерс. Сыграют в стыковых матчах: Буде-Глимт, Андерлехт, Стяуа, Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, Рома, Виктория Пльзень, Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Миттьюланн, Рояль Унион, ПАОК, Твенте.

Буде-Глимт, Андерлехт, Стяуа, Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, Рома, Виктория Пльзень, Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Миттьюланн, Рояль Унион, ПАОК, Твенте. Вылетели: Брага, Эльфсборг, Гоффенгайм, Бешикташ, Маккаби Тель-Авив, Славия Прага, Мальмё, РФШ, Лудогорец, Динамо, Ницца, Карабах.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января. Первые поединки запланированы на 13 февраля, ответные – 20 февраля.