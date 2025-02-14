За восемь путевок в 1/8 финала Лиги Европы соревнуются 16 команд. К сожалению, среди участников отсутствует представитель Украины Динамо, который завершил выступление на стадии Лиги, пишет 24 Канал.

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Как завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

В первом слоте игрового дня состоялось четыре поединка. Выездные победы одержали Реал Сосьедад, и нидерландский Аякс. Испанцы минимально обыграли датский Мидтьюлланн (2:1), а "Божьи сыновья" одолели бельгийский Сент-Жиллуаз (2:0).

Стоит отметить разгромную победу Фенербахче над Андерлехтом (3:0). Подопечные Моуринью сделали весомую заявку на выход в 1/8 финала.

В центральном матче плей-офф Лиги Европы Порту принимал Рому. Артем Довбик вышел в стартовом составе и принял участие в первом взятии ворот. В середине второго тайма хозяева сумели сравнять счет и вырвать ничью.

Из других результатов следует выделить унизительное поражение Галатасарая. Нидерландский АЗ забил четыре мяча в ворота стамбульцев.

Результаты и видеообзоры первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Мидтьюлланн – Реал Сосьедад 1:2

Голы: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 31

Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2

Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71

Фенербахче – Андерлехт 3:0

Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Эн Несири, 57

Ференцварош – Виктория Пльзень 1:0

Гол: Абу Фани, 23

АЗ Алкмар – Галатасарай 4:1

Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37, Класси, 58, Вольф, 66 – Шаллай, 20

ПАОК – Стяуа 1:2

Гол: Саматта, 21 – Георгица, 50, Дава, 60

Порту – Рома 1:1

Гол: Моура, 67 – Челик, 45+5

Твенте – Буде-Глимт 2:1

Гол: Лтаеф, 5, ван Вольфсвинкел, 90+5 – Берг, 85

Ответные матчи состоятся через неделю, 20 февраля. Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 21 февраля 2025 года.