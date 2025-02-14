За вісім путівок до 1/8 фіналу Ліги Європи змагаються 16 команд. На жаль, серед учасників відсутній представник України Динамо, який завершив виступ на стадії Ліги, пише 24 Канал.

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Як завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

У першому слоті ігрового дня відбулося чотири поєдинки. Виїзні перемоги здобули Реал Сосьєдад, та нідерландський Аякс. Іспанці мінімально обіграли данський Мідтьюлланн (2:1), а "Божі сини" здолали бельгійський Сент-Жиллуаз (2:0).

Варто відзначити розгромну перемогу Фенербахче над Андерлехтом (3:0). Підопічні Моурінью зробили вагому заявку на вихід до 1/8 фіналу.

У центральному матчі плей-оф Ліги Європи Порту приймав Рому. Артем Довбик вийшов у стартовому складі та взяв участь у першому взятті воріт. У середині другого тайму господарі зуміли зрівняти рахунок та вирвати нічию.

Серез інших результатів варто виокремити принизливу поразку Галатасараю. Нідерландський АЗ забив чотири м'ячі у ворота стамбульців.

Результати та відеоогляди перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Мідтьюлланн – Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 31

Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2

Голи: Расмуссен, 59, Мокіо, 71

Фенербахче – Андерлехт 3:0

Голи: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен Несірі, 57

Ференцварош – Вікторія Пльзень 1:0

Гол: Абу Фані, 23

АЗ Алкмар – Галатасарай 4:1

Голи: Мейнанс, 12, Перротт, 37, Класі, 58, Вольф, 66 – Шаллай, 20

ПАОК – Стяуа 1:2

Гол: Саматта, 21 – Георгіца, 50, Дава, 60

Порту – Рома 1:1

Гол: Моура, 67 – Челік, 45+5

Твенте – Буде-Глімт 2:1

Гол: Лтаєф, 5, ван Вольфсвінкел, 90+5 – Берг, 85

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 20 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Лиги Європи заплановано на 21 лютого 2025 року.