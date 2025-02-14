Унижение Галатасарая и виктория Аякса: результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 13 февраля, состоялись первые матчи плей-офф розыгрыша Лиги Европы. На этой стадии встречаются команды, занявшие в турнирной таблице места с 9 по 24-е.
За восемь путевок в 1/8 финала Лиги Европы соревнуются 16 команд. К сожалению, среди участников отсутствует представитель Украины Динамо, который завершил выступление на стадии Лиги, пишет 24 Канал.
Читайте также Провал Аталанты и Милана, Трубин победил россиянина: все результаты Лиги чемпионов за 12 февраля
Как завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы
В первом слоте игрового дня состоялось четыре поединка. Выездные победы одержали Реал Сосьедад, и нидерландский Аякс. Испанцы минимально обыграли датский Мидтьюлланн (2:1), а "Божьи сыновья" одолели бельгийский Сент-Жиллуаз (2:0).
Стоит отметить разгромную победу Фенербахче над Андерлехтом (3:0). Подопечные Моуринью сделали весомую заявку на выход в 1/8 финала.
В центральном матче плей-офф Лиги Европы Порту принимал Рому. Артем Довбик вышел в стартовом составе и принял участие в первом взятии ворот. В середине второго тайма хозяева сумели сравнять счет и вырвать ничью.
Из других результатов следует выделить унизительное поражение Галатасарая. Нидерландский АЗ забил четыре мяча в ворота стамбульцев.
Результаты и видеообзоры первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
Мидтьюлланн – Реал Сосьедад 1:2
Голы: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 31
Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71
Фенербахче – Андерлехт 3:0
Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Эн Несири, 57
Ференцварош – Виктория Пльзень 1:0
Гол: Абу Фани, 23
АЗ Алкмар – Галатасарай 4:1
Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37, Класси, 58, Вольф, 66 – Шаллай, 20
ПАОК – Стяуа 1:2
Гол: Саматта, 21 – Георгица, 50, Дава, 60
Порту – Рома 1:1
Гол: Моура, 67 – Челик, 45+5
Твенте – Буде-Глимт 2:1
Гол: Лтаеф, 5, ван Вольфсвинкел, 90+5 – Берг, 85
Ответные матчи состоятся через неделю, 20 февраля. Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 21 февраля 2025 года.