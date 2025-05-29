Пять разных евротрофеев: Челси покорил невероятное достижение после триумфа в Лиге конференций

Лондонская команда доказала свой статус фаворита в третьем по рангу еврокубке. Благодаря этому Челси стал уникальным клубом для соревнований под эгидой УЕФА.

В Лиге конференций подошел к завершению сезон 2024-2025. В финале английский Челси стал триумфатором соревнования, разгромив испанский Бетис, сообщает 24 Канал.

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Единственные пятикратные

Лондонцы стали четвертым триумфатором этого турнира в истории. Лига конференций проводится лишь с сезона 2021 года и за это время ее успели выиграть Рома (2022), Вест Хэм (2023) и Олимпиакос (2024).

Кроме того, победа в ЛК сделала Челси уникальным клубом для Европы. Лондонцы стали первой командой, которая за свою историю выиграла все турниры под эгидой УЕФА. До отчетного сезона "синие" по два раза побеждали в:

Лиге чемпионов ( 2012 , 2021 )

, ) Лиге Европы ( 2013 , 2019 )

, ) Кубке обладателей Кубков (1971) 1971 , 1998 )

, ) Суперкубке УЕФА (1998, 2021)

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Ранее четыре разных вида евротрофеев также имели Ювентус, Бавария и Аякс. Впрочем в Лиге конференций эти команды еще не играли, поэтому именно Челси становится уникальным обладателем пяти титулов от УЕФА.

Напомним, что команда Михаила Мудрика заняла в чемпионате Англии четвертое место, благодаря чему в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Кроме того, летом Челси еще сможет добавить в свой музей и трофей Клубного чемпионата мира.