Челси, Бетис, Фиорентина и все остальные: кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций 2024-2025

Третий по рангу еврокубок продолжает отсеивать самых слабых. В первом раунде плей-офф свой путь завершил представитель Бундеслиги, а также команда Романа Безуса Омония.

В четверг, 20 февраля, в Лиге конференций 2024-2025 состоялись ответные матчи 1/16 финала. Восемь лучших команд основной стадии напрямую вышли в 1/8 финала, тогда как еще 16-м командам пришлось играть дополнительный раунд, сообщает 24 Канал.

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Минус немцы

Среди команд-участниц раунда большинство имен были довольно скромными. Впрочем, несколько неожиданных результатов 1/16 финала подарила. Главной сенсацией этой стадии стал вылет Хайденхайма.

Немцы выиграли первый матч на поле Копенгагена (2:1), но дома уступили датчанам в основное время с аналогичным счетом. В экстра-таймах гости дожали немцев и последовали в 1/8 финала.

Другой же претендент на трофей Бетис прошел Гент, хоть и проиграл бельгийцам вторую игру. Из трех кипрских команд дальше прошел лишь Пафос, и то из-за того, что играл против земляков Омонии. Имел проблемы с выходом дальше Панатинаикос.

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В первой игре греки неожиданно проиграли в гостях Викингуру, но дома смогли забить в середине второго тайма. Игра шла до экстра-таймов, но в компенсированное время хозяева забили второй и прошли дальше. Героем для ПАО стал экс-игрок Шахтера Тете.

Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций:

Бетис – Гент 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Браун, 87.

Хайденхайм – Копенгаген 1:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Сциенца, 73 – Чиака, 37, Дикс, 53 (пен), Уэскас, 114.

Олимпия – Борац 0:0 (первый матч – 0:1)

Пафос – Омония 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Бруну, 28, Сильва, 65 – Йоветич, 60.

Панатинаикос – Викингур 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Младенович, 70, Тете, 90+5.

АПОЭЛ – Целье 0:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51.

Ягеллония – Бачка-Топола 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Хансен, 8, Имас, 70, Радоевич, 76 (автогол) – Лазетич, 17.

Шемрок Роверс – Мельде 0:1, пен. – 4:5 (первый матч – 1:0)

Гол: Эйкрем, 10.

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже 21 февраля. Потенциальные пары выглядят следующим образом: