У четвер, 20 лютого, в Лізі конференцій 2024-2025 відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу. Вісім найкращих команд основної стадії напряму вийшли в 1/8 фіналу, тоді як ще 16-м командам довелось грати додатковий раунд, повідомляє 24 Канал.

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Мінус німці

Серед команд-учасниць раунду більшість імен були доволі скромними. Втім кілька несподіваних результатів 1/16 фіналу подарувала. Головною сенсацією цієї стадії став виліт Гайденгайма.

Німці виграли перший матч на полі Копенгагена (2:1), але вдома поступились данцям в основний час з аналогічним рахунком. У екстратаймах гості дотисли німців та прослідували в 1/8 фіналу.

Інший же претендент на трофей Бетіс пройшов Гент, хоч і програв бельгійцям другу гру. З трьох кіпрських команд далі пройшов лише Пафос, і то через те, що грав проти земляків Омонії. Мав проблеми з виходом далі Панатінаїкос.

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У першій грі греки несподівано програли в гостях Вікінгуру, але вдома змогли забити в середині другого тайму. Гра йшла до екстратаймів, але у компенсований час господарі забили другий та пройшли далі. Героєм для ПАО став ексгравець Шахтаря Тете.

Всі результати матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій:

Бетіс – Гент 0:1 (перший матч – 3:0)

Гол: Браун, 87.

Гайденгайм – Копенгаген 1:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Сциєнца, 73 – Чіака, 37, Дікс, 53 (пен), Уескас, 114.

Олімпія – Борац 0:0 (перший матч – 0:1)

Пафос – Омонія 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Бруну, 28, Сільва, 65 – Йоветич, 60.

Панатінаїкос – Вікінгур 2:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Младенович, 70, Тете, 90+5.

АПОЕЛ – Цельє 0:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Кучіс, 45+4, Светлін, 51.

Ягеллонія – Бачка-Топола 3:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Хансен, 8, Імас, 70, Радоєвич, 76 (автогол) – Лазетич, 17.

Шемрок Роверс – Мельде 0:1, пен. – 4:5 (перший матч – 1:0)

Гол: Ейкрем, 10.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже 21 лютого. Потенційні пари виглядають наступним чином: