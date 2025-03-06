Победа Челси и решающий гол Тете: результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций

В третьем по рангу еврокубковом турнире состоялись первые поединки 1/8 финала. Главный фаворит турнира одержал важную выездную победу.

В четверг, 6 марта, в Лиге конференций 2024/25 состоялись первые матчи 1/8 финала. За восемь путевок в следующий раунд соревнуются 16 команд, сообщает 24 Канал.

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Как сыграли фавориты Лиги конференций

Лондонский Челси считается главным фаворитом Лиги конференций. Команда Мудрика на первом месте завершила основной этап и сразу попала в 1/8 финала. На этой стадии подопечные Энцо Марески встретились с датским Копенгагеном.

В первом поединке противостояния "синие" без помощи Мудрика на выезде обыграли "львов" со счетом 2:1. Челси сделал хорошую заявку на выход в четвертьфинал.

К неожиданностям игрового дня стоит отнести ничью Бетиса. "Зелено-белые" не сумели удержать победный счет в матче с португальским Гимарайншем (2:2).

В одном из центральных матчей Панатинаикос победил Фиорентину (3:2). Победный гол за греческую команду забил экс-игрок Шахтера Тете.

Результаты и видеообзоры первых матчей 1/8 Лиги конференций

Бетис – Гимарайнш 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

Копенгаген – Челси 1:2

Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Э.Фернандес, 65

Молде – Легия 3:2

Голы: Хестад, 11, К.Эриксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходина, 64, Лукиньяш, 67

Панатинаикос – Фиорентина 3:2

Голы: Свидерский, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджоли, 23

Борац – Рапид 1:1

Голы: Вукович, 90+1 (с пен.) – Бельо, 34

Пафос – Юргорден 1:0

Голы: Танкович, 65

Целье – Лугано 1:0

Гол: Светлин, 23

Ягеллония – Серкль Брюгге 3:0

Гол: Пулулу, 69 (с пен.), 78, Романчук, 75

Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся в четверг, 13 марта.