Разгромная победа Челси и поражение "фиалок": результаты первых матчей 1/2 финала ЛК

Еврокубковые турниры сезона-2024/25 вышли на финишную прямую. В четверг, 1 мая, состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые представляют Англию, Испанию, Италию и Швецию. Победители полуфинальных противостояний встретятся в финальном поединке, пишет 24 Канал.

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Юргорден – Челси 1:4

Голы: Алемаеху Мулугета, 68 – Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

Шведский Юргорден стал открытием Лиги конференций. Скромный клуб из Стокгольма сумел пробиться в полуфинал турнира, выбив из турнира на стадии плей-офф кипрский Пафос и австрийский Рапид.

В полуфинале шведам достался в соперники лондонский Челси. Подопечные Энцо Марески владели ощутимым преимуществом над соперником. Уже на 12-й минуте встречи хавбек "синих" Джейдон Санчо воспользовался пасом Энцо Ферандеса и отправил первый мяч в ворота Юргордена.

Перед свистком на перерыв аргентинец записал на свой счет второй ассист. Мадуэке получил передачу от Фернандеса и с границы штрафной площадки пробил в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме Джексон, который заменил Мадуэке, оформил дубль и снял вопрос о победителе. Хозяева сподобились лишь на гол престижа.

Челси сделал весомую заявку на выход в финал. Остается лишь сожалеть, что в нем не примет участие Михаил Мудрик.

Бетис – Фиорентина 2:1

Гол: Эззальзули, 7, Антони, 64 – Раньери, 73

Пара из представителей Испании и Италии была более конкурентной. В прошлом сезоне Фиорентина остановилась в шаге от завоевания кубка Лиги конференций.

На арене "Эстадио Бенито Вильямарин" в Севилье шла равная борьба. Однако на старте встречи фортуна улыбнулась хозяевам. Футболисты Бетиса разыграли комбинацию, которую точным ударом завершил Абде Эззальзули. После его выстрела мяч от перекладины оказался в сетке ворот. До перерыва счет не изменился.

Во втором тайме Антони увеличил преимущество Бетиса. Однако через несколько минут Раньери вернул интригу в матче.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Бетиса 2:1, оставляющую неплохие шансы для Фиорентины.

Ответные матчи полуфиналов Лиги конференций состоятся в четверг, 8 мая. Обладатель трофея определится во Вроцлаве 28 мая.