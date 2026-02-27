Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Конференций

В пятницу, 27 февраля, определились пары Лиги конференций. Донецкий Шахтер, который остался единственным представителем Украины в еврокубках, узнал своего соперника.

За выход в следующий раунд "горняки" будут соревноваться с польским Лехом, сообщает 24 канал.

Что известно о сопернике Шахтера?

Команда стартовала в Лиге чемпионов УЕФА, дошла до третьего квалификационного раунда, после чего продолжила путь в Лиге Европы и Лиге конференций, где вышла в стадию плей-офф.

Особого внимания заслуживает результативная форма капитана Микаэля Ишкака, который стал одним из главных бомбардиров Лиги конференций.

В сезоне 2022/2023 польская команда даже дошла до четвертьфинала Лиги конференций, что стало одним из самых успешных еврокубковых выступлений в современной истории клуба.

Первые матчи этого этапа состоятся 12 марта, а ответные матчи – через неделю, 19 марта.

Что известно о Лиге Конференций сезона 2025/2026?