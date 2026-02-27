Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Конференций
- Донецкий Шахтер в 1/8 финала Лиги Конференций сразится с польским Лехом.
- Первые матчи этого этапа состоятся 12 марта, а ответные матчи – 19 марта.
В пятницу, 27 февраля, определились пары Лиги конференций. Донецкий Шахтер, который остался единственным представителем Украины в еврокубках, узнал своего соперника.
За выход в следующий раунд "горняки" будут соревноваться с польским Лехом, сообщает 24 канал.
Что известно о сопернике Шахтера?
Команда стартовала в Лиге чемпионов УЕФА, дошла до третьего квалификационного раунда, после чего продолжила путь в Лиге Европы и Лиге конференций, где вышла в стадию плей-офф.
Особого внимания заслуживает результативная форма капитана Микаэля Ишкака, который стал одним из главных бомбардиров Лиги конференций.
В сезоне 2022/2023 польская команда даже дошла до четвертьфинала Лиги конференций, что стало одним из самых успешных еврокубковых выступлений в современной истории клуба.
Первые матчи этого этапа состоятся 12 марта, а ответные матчи – через неделю, 19 марта.
Что известно о Лиге Конференций сезона 2025/2026?
- Финал турнира состоится 27 мая 2026 года в Ляйпциге (Германия).
В основную стадию попали 36 клубов, среди которых есть представители стран с разной футбольной историей.
- После завершения шестой игры лиговой фазы лучшие 8 команд сразу выходят в 1/8 финала, тогда как команды, занявшие места с 9-го по 24-е, играют в плей-офф на выбывание, чтобы определить, кто продолжит борьбу.
Победитель Лиги конференций получает не только трофей, но и право выступать в групповом турнире Лиги Европы сезона 2026/2027, если он не попал туда из-за результатов национального чемпионата.