Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Конференцій
- Донецький Шахтар у 1/8 фіналу Ліги Конференцій змагатиметься з польським Лехом.
- Перші матчі цього етапу відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня.
У п'ятницю, 27 лютого, визначилися пари Ліги конференцій. Донецький Шахтар, який залишився єдиним представником України в єврокубках, дізнався свого суперника.
За вихід до наступного раунду "гірники" змагатимуться з польським Лехом, повідомляє 24 канал.
Що відомо про суперника Шахтаря?
Команда стартувала у Лізі чемпіонів УЄФА, дійшла до третього кваліфікаційного раунду, після чого продовжила шлях у Лізі Європи та Лізі конференцій, де вийшла до стадії плей‑оф.
Особливої уваги заслуговує результативна форма капітана Мікаеля Ішкака, який став одним із головних бомбардирів Ліги конференцій.
У сезоні 2022/2023 польська команда навіть дійшла до четвертьфіналу Ліги конференцій, що стало одним із найуспішніших єврокубкових виступів у сучасній історії клубу.
Перші матчі цього етапу відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – через тиждень, 19 березня.
Що відомо про Лігу Конференцій сезону 2025/2026?
- Фінал турніру відбудеться 27 травня 2026 року у Ляйпціґу (Німеччина).
До основної стадії потрапили 36 клубів, серед яких є представники країн із різною футбольною історією.
- Після завершення шостої гри лігової фази найкращі 8 команд одразу виходять у 1/8 фіналу, тоді як команди, що посіли місця з 9-го по 24-е, грають у плей‑оф на вибування, щоб визначити, хто продовжить боротьбу.
Переможець Ліги конференцій отримує не лише трофей, а й право виступати в груповому турнірі Ліги Європи сезону 2026/2027, якщо він не потрапив туди через результати національного чемпіонату.