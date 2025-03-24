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Sport News 24 Футбол Германия, Испания, Франция или Португалия: кто станет победителем Лиги наций 2024-2025
24 марта, 23:53
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Германия, Испания, Франция или Португалия: кто станет победителем Лиги наций 2024-2025

Анатолий Дерека

Лига наций считается не самым престижным турниром, однако топ-сборные всегда до последнего сражались за этот трофей. На этот раз вновь четыре гранда европейского футбола разыграют трофей в "финале четырех".

На прошлой неделе в Лиге наций 2024-2025 определились четверо полуфиналистов турнира. Впервые в истории турнира состоялась четвертьфинальная стадия, сообщает 24 Канал.

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Голепад в четвертьфинале

Она получилась довольно результативной. В восьми встречах был забит 31 гол, а в двух дуэлях судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти. Все результаты 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Испания – Нидерланды 2:2 / 3:3 (пен – 5:4)
  • Германия – Италия 2:1 / 3:3
  • Франция – Хорватия 0:2 / 2:0 (пен – 5:4)
  • Португалия – Дания 0:1 / 5:2

Таким образом, в "финале четырех" сыграют Испания, Германия, Франция и Португалия. Полуфинальные и финальные встречи пройдут в одной стране. УЕФА выбрал на этот раз Германию, а именно Штутгарт и Мюнхен.

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Тем временем, стали известны котировки на победителя Лиги наций. Главным фаворитом считается страна-хозяйка Германия, ее победа оценивается в 2,60.

Фавориты Лиги наций 2024-2025:

  • Германия – 2,60
  • Испания – 2,80
  • Франция – 4,00
  • Португалия – 6,00

Относительно фаворитов на полуфинальные пары, то больше всего шансов увидеть финал между немцами и испанцами. Первые являются фаворитом во встрече с Португалией, тогда как действующие чемпионы Европы имеют больше шансов на финал, чем французы.

ДАТА ГОРОД МАТЧ 1 2
4 июня Мюнхен Германия – Португалия 1,45 2,68
5 июня Штутгарт Испания – Франция 1,75 2,03

Матч за третье место пройдет в Штутгарте 8 июня, а на следующий день, 9-го числа, в Мюнхене состоится финал Лиги наций. Напомним, что три из четырех полуфиналистов уже выигрывали турнир ранее:

  • 2019 – Португалия
  • 2021 – Франция
  • 2023 – Испания