"Не чужая страна": Ребров откровенно признался, кого не хотел в соперники для Украины в Лиге наций

Сборная Украины по футболу готовится к матчам квалификации на чемпионат мира-2026. В марте подопечные Реброва сыграют два стыковых матча за выход на Мундиаль.

Зато осенью, уже после чемпионата мира, на "сине-желтых" ждут матчи Лиги наций. Накануне сборная Украины узнала соперников в этом турнире, сообщает сайт УАФ.

Что Ребров думает о соперниках?

Подопечные Реброва сыграют в дивизионе В. Нашими оппонентами по группе станут сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Свое мнение относительно этого жребия высказал главный тренер сборной Сергей Ребров. Коуч откровенно признался, что не хотел видеть в группе одного из наших будущих соперников.

Считаю, все соперники будут сильными. К сожалению, снова играем против Грузии. Но считаю, что группа равная. Нужно готовиться и играть. Я не очень хотел Венгрию. Но будем играть, будет принципиальное противостояние. Да, это не чужая для меня страна. Однако я думаю о своей команде,

– заявил Ребров.

Что связывает Реброва с Венгрией?

Напомним, что Сергей три года работал в клубе Ференцварош из Будапешта (с 2018 по 2021 годы). За это время "фради" трижды выиграли чемпионат Венгрии и впервые ща 25 лет вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.

Кроме того, у Реброва ранее сложились дружеские отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик имеет антиукраинские взгляды и лоббирует снятие санкций с России.

В ноябре 2024 года Сергей посетил встречу Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Правда, после той встречи Ребров признался, что не поддерживает политику венгерского премьера.

