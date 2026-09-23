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Sport News 24 Футбол Расписание, результаты матчей и турнирная таблица Лиги наций 2026
23 сентября, 19:00
39

Расписание, результаты матчей и турнирная таблица Лиги наций 2026

Михаил Гема

В Европе стартует новый сезон футбольного турнира среди сборных – Лига наций УЕФА 2026. В соревновании примет участие и сборная Украины, которая сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Календарь и расписание матчей, результаты всех поединков и турнирная таблица групп Лиги наций – читайте на 24 Канале .

  • Группа 1

25 сентября, 21:45. Италия – Бельгия

25 сентября, 21:45. Турция – Франция

28 сентября, 21:45. Бельгия – Франция

28 сентября, 21:45. Турция – Италия

2 октября, 21:45. Бельгия – Турция

2 октября, 21:45. Франция – Италия

5 октября, 21:45. Италия – Турция

5 октября, 21:45. Франция – Бельгия

12 ноября, 19:00. Турция – Бельгия

12 ноября, 21:45. Италия – Франция

15 ноября, 21:45. Бельгия – Италия

15 ноября, 21:45. Франция – Турция

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Франция

            

2.

Турция

            

3.

Италия

            

4.

Бельгия

            
  • Группа 2

24 сентября, 21:45. Нидерланды – Германия

24 сентября, 21:45. Сербия – Греция

27 сентября, 19:00. Сербия – Нидерланды

27 сентября, 21:45. Германия – Греция

1 октября, 21:45. Греция – Нидерланды

1 октября, 21:45. Германия – Сербия

4 октября, 21:45. Греция – Германия

4 октября, 21:45. Нидерланды – Сербия

13 ноября, 21:45. Нидерланды – Греция

13 ноября, 21:45. Сербия – Германия

16 ноября, 21:45. Греция – Сербия

16 ноября, 21:45. Германия – Нидерланды

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Германия

            

2.

Нидерланды

            

3.

Греция

            

4.

Сербия

            
  • Группа 3

26 сентября, 21:45. Англия – Испания

26 сентября, 21:45. Чехия – Хорватия

29 сентября, 21:45. Испания – Хорватия

29 сентября, 21:45. Чехия – Англия

3 октября, 19:00. Хорватия – Англия

3 октября, 21:45. Испания – Чехия

6 октября, 21:45. Англия – Чехия

6 октября, 21:45. Хорватия – Испания

12 ноября, 21:45. Англия – Хорватия

12 ноября, 21:45. Чехия – Испания

15 ноября, 21:45. Испания – Англия

15 ноября, 21:45. Хорватия – Чехия

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Чехия

            

2.

Хорватия

            

3.

Испания

            

4.

Англия

            
  • Группа 4

24 сентября, 21:45. Норвегия – Дания

24 сентября, 21:45. Португалия – Уэльс

27 сентября, 19:00. Дания – Уэльс

27 сентября, 21:45. Норвегия – Португалия

1 октября, 21:45. Дания – Португалия

1 октября, 21:45. Уэльс – Норвегия

4 октября, 21:45. Португалия – Норвегия

4 октября, 21:45. Уэльс – Дания

14 ноября, 19:00. Норвегия – Уэльс

14 ноября, 21:45. Португалия – Дания

17 ноября, 21:45. Дания – Норвегия

17 ноября, 21:45. Уэльс – Португалия

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Португалия

            

2.

Норвегия

            

3.

Дания

            

4.

Уэльс

            

 

  • Группа 1

26 сентября, 16:00. Словения – Шотландия

26 сентября, 21:45. Северная Македония – Швейцария

29 сентября, 21:45. Словения – Северная Македония

29 сентября, 21:45. Шотландия – Швейцария

3 октября, 21:45. Северная Македония – Шотландия

3 октября, 21:45. Швейцария – Словения

6 октября, 21:45. Швейцария – Северная Македония

6 октября, 21:45. Шотландия – Словения

13 ноября, 21:45. Словения – Швейцария

13 ноября, 21:45. Шотландия – Северная Македония

16 ноября, 21:45. Северная Македония – Словения

16 ноября, 21:45. Швейцария – Шотландия

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Швейцария

 

 

 

 

 

 

2.

Северная Македония

 

 

 

 

 

 

3.

Шотландия

 

 

 

 

 

 

4.

Словения

 

 

 

 

 

 
  • Группа 2

25 сентября, 19:00. Грузия – Северная Ирландия

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

28 сентября, 21:45. Северная Ирландия – Венгрия

2 октября, 21:45. Венгрия – Грузия

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Северная Ирландия – Грузия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

14 ноября, 19:00. Грузия – Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Венгрия – Северная Ирландия

17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Северная Ирландия

 

 

 

 

 

 

2.

Украина

 

 

 

 

 

 

3.

Венгрия

 

 

 

 

 

 

4.

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

  • Группа 3

24 сентября, 21:45. Австрия – Израиль

24 сентября, 21:45. Косово – Ирландия

27 сентября, 19:00. Австрия – Косово

27 сентября, 21:45. Израиль – Ирландия

1 октября, 21:45. Израиль – Косово

1 октября, 21:45. Ирландия – Австрия

4 октября, 19:00. Косово – Австрия

4 октября, 21:45. Ирландия – Израиль

14 ноября, 16:00. Косово – Израиль

14 ноября, 21:45. Австрия – Ирландия

17 ноября, 21:45. Израиль – Австрия

17 ноября, 21:45. Ирландия – Косово

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Австрия

 

 

 

 

 

 

2.

Израиль

 

 

 

 

 

 

3.

Ирландия

 

 

 

 

 

 

4.

Косово

 

 

 

 

 

 

 

  • Группа 4

28 сентября, 21:45. Польша – Босния и Герцеговина

25 сентября, 21:45. Швеция – Румыния

28 сентября, 21:45. Румыния – Босния и Герцеговина

28 сентября, 21:45. Швеция – Польша

2 октября, 21:45. Босния и Герцеговина – Швеция

2 октября, 21:45. Польша – Румыния

5 октября, 21:45. Босния и Герцеговина – Польша

5 октября, 21:45. Румыния – Швеция

14 ноября, 21:45. Румыния – Польша

14 ноября, 21:45. Швеция – Босния и Герцеговина

17 ноября, 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния

17 ноября, 21:45. Польша – Швеция

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Швеция

 

 

 

 

 

 

2.

Польша

 

 

 

 

 

 

3.

Румыния

 

 

 

 

 

 

4.

Босния и Герцеговина

 

 

 

 

 

 
  • Группа 1

26 сентября, 19:00. Сан-Марино – Финляндия

26 сентября, 21:45. Албания – Беларусь

29 сентября, 19:00. Финляндия – Беларусь

29 сентября, 21:45. Сан-Марино – Албания

3 октября, 16:00. Финляндия – Албания

3 октября, 19:00. Беларусь – Сан-Марино

6 октября, 21:45. Албания – Сан-Марино

6 октября, 21:45. Беларусь – Финляндия

12 ноября, 21:45. Албания – Финляндия

12 ноября, 21:45. Сан-Марино – Беларусь

15 ноября, 19:00. Беларусь – Албания

15 ноября, 19:00. Финляндия – Сан-Марино

 

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Албания

 

 

 

 

 

 

2.

Беларусь

 

 

 

 

 

 

3.

Сан-Марино

 

 

 

 

 

 

4.

Финляндия

 

 

 

 

 

 
  • Группа 2

25 сентября, 19:00. Армения – Латвия

25 сентября, 21:45. Черногория – Кипр

28 сентября, 19:00. Армения – Черногория

28 сентября, 19:00. Латвия – Кипр

2 октября, 19:00. Кипр – Армения

2 октября, 19:00. Латвия – Черногория

5 октября, 19:00. Кипр – Латвия

5 октября, 21:45. Черногория – Армения

12 ноября, 19:00. Армения – Кипр

12 ноября, 21:45. Черногория – Латвия

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Армения

 

 

 

 

 

 

2.

Латвия

 

 

 

 

 

 

3.

Черногория

 

 

 

 

 

 

4.

Кипр

 

 

 

 

 

 
  • Группа 3

26 сентября, 19:00. Фарерские острова – Казахстан

26 сентября, 21:45. Словакия – Молдова

29 сентября, 19:00. Молдова – Фарерские острова

29 сентября, 21:45. Словакия – Казахстан

2 октября, 17:00. Казахстан – Молдова

2 октября, 21:45. Фарерские острова – Словакия

6 октября, 17:00. Казахстан – Фарерские острова

6 октября, 21:45. Молдова – Словакия

13 октября, 19:00. Молдова – Казахстан

13 октября, 21:45. Словакия – Фарерские острова

16 ноября, 17:00. Казахстан – Словакия

16 ноября, 17:00. Фарерские острова – Молдова

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Словакия

 

 

 

 

 

 

2.

Молдова

 

 

 

 

 

 

3.

Фарерские острова

 

 

 

 

 

 

4.

Казахстан

 

 

 

 

 

 
  • Группа 4

26 сентября, 19:00. Болгария – Люксембург

26 сентября, 19:00. Исландия – Эстония

29 сентября, 21:45. Болгария – Эстония

29 сентября, 21:45. Люксембург – Исландия

3 октября, 19:00. Эстония – Люксембург

3 октября, 19:00. Исландия – Болгария

6 октября, 21:45. Эстония – Исландия

6 октября, 21:45. Люксембург – Болгария

13 октября, 21:45. Болгария – Исландия

13 октября, 21:45. Люксембург – Эстония

16 ноября, 19:00. Эстония – Болгария

16 ноября, 19:00. Исландия – Люксембург

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Эстония

 

 

 

 

 

 

2.

Исландия

 

 

 

 

 

 

3.

Болгария

 

 

 

 

 

 

4.

Люксембург

 

 

 

 

 

 
  • Группа 1

24 сентября, 19:00. Андорра – Мальта

27 сентября, 19:00. Гибралтар – Андорра

1 октября, 21:45. Мальта – Гибралтар

4 октября, 19:00. Мальта – Андорра

13 ноября, 21:45. Андорра – Гибралтар

16 ноября, 21:45. Гибралтар – Мальта.

 

 

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Андорра

 

 

 

 

 

 

2.

Мальта

 

 

 

 

 

 

3.

Гибралтар

 

 

 

 

 

 
  • Группа 2

24 сентября, 21:45. Лихтенштейн – Литва

27 сентября, 19:00. Литва – Азербайджан

1 октября, 19:00. Азербайджан – Лихтенштейн

4 октября, 16:00. Азербайджан – Литва

13 ноября, 21:45. Лихтенштейн – Азербайджан

16 ноября, 19:00. Литва – Лихтенштейн

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Литва

 

 

 

 

 

 

2.

Азербайджан

 

 

 

 

 

 

3.

Лихтенштейн

 

 

 

 

 

 

 