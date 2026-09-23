Расписание, результаты матчей и турнирная таблица Лиги наций 2026
В Европе стартует новый сезон футбольного турнира среди сборных – Лига наций УЕФА 2026. В соревновании примет участие и сборная Украины, которая сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Календарь и расписание матчей, результаты всех поединков и турнирная таблица групп Лиги наций – читайте на 24 Канале .
Лига А
- Группа 1
25 сентября, 21:45. Италия – Бельгия
25 сентября, 21:45. Турция – Франция
28 сентября, 21:45. Бельгия – Франция
28 сентября, 21:45. Турция – Италия
2 октября, 21:45. Бельгия – Турция
2 октября, 21:45. Франция – Италия
5 октября, 21:45. Италия – Турция
5 октября, 21:45. Франция – Бельгия
12 ноября, 19:00. Турция – Бельгия
12 ноября, 21:45. Италия – Франция
15 ноября, 21:45. Бельгия – Италия
15 ноября, 21:45. Франция – Турция
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Франция
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2.
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Турция
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3.
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Италия
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4.
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Бельгия
- Группа 2
24 сентября, 21:45. Нидерланды – Германия
24 сентября, 21:45. Сербия – Греция
27 сентября, 19:00. Сербия – Нидерланды
27 сентября, 21:45. Германия – Греция
1 октября, 21:45. Греция – Нидерланды
1 октября, 21:45. Германия – Сербия
4 октября, 21:45. Греция – Германия
4 октября, 21:45. Нидерланды – Сербия
13 ноября, 21:45. Нидерланды – Греция
13 ноября, 21:45. Сербия – Германия
16 ноября, 21:45. Греция – Сербия
16 ноября, 21:45. Германия – Нидерланды
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Германия
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2.
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Нидерланды
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3.
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Греция
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4.
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Сербия
- Группа 3
26 сентября, 21:45. Англия – Испания
26 сентября, 21:45. Чехия – Хорватия
29 сентября, 21:45. Испания – Хорватия
29 сентября, 21:45. Чехия – Англия
3 октября, 19:00. Хорватия – Англия
3 октября, 21:45. Испания – Чехия
6 октября, 21:45. Англия – Чехия
6 октября, 21:45. Хорватия – Испания
12 ноября, 21:45. Англия – Хорватия
12 ноября, 21:45. Чехия – Испания
15 ноября, 21:45. Испания – Англия
15 ноября, 21:45. Хорватия – Чехия
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Чехия
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2.
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Хорватия
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3.
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Испания
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4.
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Англия
- Группа 4
24 сентября, 21:45. Норвегия – Дания
24 сентября, 21:45. Португалия – Уэльс
27 сентября, 19:00. Дания – Уэльс
27 сентября, 21:45. Норвегия – Португалия
1 октября, 21:45. Дания – Португалия
1 октября, 21:45. Уэльс – Норвегия
4 октября, 21:45. Португалия – Норвегия
4 октября, 21:45. Уэльс – Дания
14 ноября, 19:00. Норвегия – Уэльс
14 ноября, 21:45. Португалия – Дания
17 ноября, 21:45. Дания – Норвегия
17 ноября, 21:45. Уэльс – Португалия
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Португалия
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2.
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Норвегия
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3.
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Дания
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4.
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Уэльс
Лига B
- Группа 1
26 сентября, 16:00. Словения – Шотландия
26 сентября, 21:45. Северная Македония – Швейцария
29 сентября, 21:45. Словения – Северная Македония
29 сентября, 21:45. Шотландия – Швейцария
3 октября, 21:45. Северная Македония – Шотландия
3 октября, 21:45. Швейцария – Словения
6 октября, 21:45. Швейцария – Северная Македония
6 октября, 21:45. Шотландия – Словения
13 ноября, 21:45. Словения – Швейцария
13 ноября, 21:45. Шотландия – Северная Македония
16 ноября, 21:45. Северная Македония – Словения
16 ноября, 21:45. Швейцария – Шотландия
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Швейцария
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2.
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Северная Македония
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3.
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Шотландия
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4.
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Словения
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- Группа 2
25 сентября, 19:00. Грузия – Северная Ирландия
25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
28 сентября, 21:45. Северная Ирландия – Венгрия
2 октября, 21:45. Венгрия – Грузия
2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
5 октября, 21:45. Северная Ирландия – Грузия
5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
14 ноября, 19:00. Грузия – Венгрия
14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина
17 ноября, 21:45. Венгрия – Северная Ирландия
17 ноября, 21:45. Украина – Грузия
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Северная Ирландия
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2.
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Украина
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3.
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Венгрия
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4.
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Грузия
|
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- Группа 3
24 сентября, 21:45. Австрия – Израиль
24 сентября, 21:45. Косово – Ирландия
27 сентября, 19:00. Австрия – Косово
27 сентября, 21:45. Израиль – Ирландия
1 октября, 21:45. Израиль – Косово
1 октября, 21:45. Ирландия – Австрия
4 октября, 19:00. Косово – Австрия
4 октября, 21:45. Ирландия – Израиль
14 ноября, 16:00. Косово – Израиль
14 ноября, 21:45. Австрия – Ирландия
17 ноября, 21:45. Израиль – Австрия
17 ноября, 21:45. Ирландия – Косово
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Австрия
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2.
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Израиль
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3.
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Ирландия
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4.
|
Косово
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- Группа 4
28 сентября, 21:45. Польша – Босния и Герцеговина
25 сентября, 21:45. Швеция – Румыния
28 сентября, 21:45. Румыния – Босния и Герцеговина
28 сентября, 21:45. Швеция – Польша
2 октября, 21:45. Босния и Герцеговина – Швеция
2 октября, 21:45. Польша – Румыния
5 октября, 21:45. Босния и Герцеговина – Польша
5 октября, 21:45. Румыния – Швеция
14 ноября, 21:45. Румыния – Польша
14 ноября, 21:45. Швеция – Босния и Герцеговина
17 ноября, 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния
17 ноября, 21:45. Польша – Швеция
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Швеция
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2.
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Польша
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3.
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Румыния
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4.
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Босния и Герцеговина
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Лига C
- Группа 1
26 сентября, 19:00. Сан-Марино – Финляндия
26 сентября, 21:45. Албания – Беларусь
29 сентября, 19:00. Финляндия – Беларусь
29 сентября, 21:45. Сан-Марино – Албания
3 октября, 16:00. Финляндия – Албания
3 октября, 19:00. Беларусь – Сан-Марино
6 октября, 21:45. Албания – Сан-Марино
6 октября, 21:45. Беларусь – Финляндия
12 ноября, 21:45. Албания – Финляндия
12 ноября, 21:45. Сан-Марино – Беларусь
15 ноября, 19:00. Беларусь – Албания
15 ноября, 19:00. Финляндия – Сан-Марино
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Албания
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2.
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Беларусь
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3.
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Сан-Марино
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4.
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Финляндия
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- Группа 2
25 сентября, 19:00. Армения – Латвия
25 сентября, 21:45. Черногория – Кипр
28 сентября, 19:00. Армения – Черногория
28 сентября, 19:00. Латвия – Кипр
2 октября, 19:00. Кипр – Армения
2 октября, 19:00. Латвия – Черногория
5 октября, 19:00. Кипр – Латвия
5 октября, 21:45. Черногория – Армения
12 ноября, 19:00. Армения – Кипр
12 ноября, 21:45. Черногория – Латвия
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Армения
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2.
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Латвия
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3.
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Черногория
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4.
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Кипр
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- Группа 3
26 сентября, 19:00. Фарерские острова – Казахстан
26 сентября, 21:45. Словакия – Молдова
29 сентября, 19:00. Молдова – Фарерские острова
29 сентября, 21:45. Словакия – Казахстан
2 октября, 17:00. Казахстан – Молдова
2 октября, 21:45. Фарерские острова – Словакия
6 октября, 17:00. Казахстан – Фарерские острова
6 октября, 21:45. Молдова – Словакия
13 октября, 19:00. Молдова – Казахстан
13 октября, 21:45. Словакия – Фарерские острова
16 ноября, 17:00. Казахстан – Словакия
16 ноября, 17:00. Фарерские острова – Молдова
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Словакия
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2.
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Молдова
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3.
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Фарерские острова
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4.
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Казахстан
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- Группа 4
26 сентября, 19:00. Болгария – Люксембург
26 сентября, 19:00. Исландия – Эстония
29 сентября, 21:45. Болгария – Эстония
29 сентября, 21:45. Люксембург – Исландия
3 октября, 19:00. Эстония – Люксембург
3 октября, 19:00. Исландия – Болгария
6 октября, 21:45. Эстония – Исландия
6 октября, 21:45. Люксембург – Болгария
13 октября, 21:45. Болгария – Исландия
13 октября, 21:45. Люксембург – Эстония
16 ноября, 19:00. Эстония – Болгария
16 ноября, 19:00. Исландия – Люксембург
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Эстония
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2.
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Исландия
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3.
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Болгария
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4.
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Люксембург
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Лига D
- Группа 1
24 сентября, 19:00. Андорра – Мальта
27 сентября, 19:00. Гибралтар – Андорра
1 октября, 21:45. Мальта – Гибралтар
4 октября, 19:00. Мальта – Андорра
13 ноября, 21:45. Андорра – Гибралтар
16 ноября, 21:45. Гибралтар – Мальта.
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Андорра
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2.
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Мальта
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3.
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Гибралтар
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- Группа 2
24 сентября, 21:45. Лихтенштейн – Литва
27 сентября, 19:00. Литва – Азербайджан
1 октября, 19:00. Азербайджан – Лихтенштейн
4 октября, 16:00. Азербайджан – Литва
13 ноября, 21:45. Лихтенштейн – Азербайджан
16 ноября, 19:00. Литва – Лихтенштейн
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Литва
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2.
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Азербайджан
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3.
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Лихтенштейн
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